Finalisti FIBA Lige šampiona idu direktno u NBA Evropu

Dve direktne karte za NBA Evropu dobiće osvajač i poraženi finalist FIBA Lige šampiona. Sa druge strane, preostala dva mesta biće popunjena kroz poseban kvalifikacioni turnir sa osam učesnika, koji će se održati odmah po završetku klupske sezone. Na tom turniru snage će odmeriti dva poražena polufinalista Lige šampiona i šest klubova koji dobiju propusnicu na osnovu plasmana u najjače rangiranim domaćim ligama.

Giga je potvrdio da Ritas Vilnjus ozbiljno računa na učešće na tom turniru kroz litvansku ligu, naglasivši da je klub već prilagodio ugovore igračima kako bi bili na raspolaganju za kasni letnji termin kvalifikacija. Prvi čovek Ritasa prokomentarisao je uz osmeh i činjenicu da je njegov tim osvojio Ligu šampiona prošle sezone, istakavši da u kancelarijama već zbijaju šale kako su trofej podigli „godinu dana prerano“, ali da će pokušati da ponove taj uspeh i direktno se kvalifikuju.

Ove visoke takmičarske ambicije prate i rekordne finansije. Ritas je predstavio impresivan budžetski plan za sezonu 2026/27, u kojem projektuje prihode od čak 10,765 miliona evra i rashode od 10,535 miliona evra. Najveći deo rashoda, tačnije 5,32 miliona evra, otići će na plate igrača i stručnog štaba. Pored toga, klub izdvaja 1,835 miliona za organizaciju utakmica i ulaznice, 1,525 miliona za administrativne troškove, 1,42 miliona za operativne sportske troškove, dok je 435.000 evra namenjeno omladinskom pogonu. Glavni izvor prihoda ostaju komercijalna sponzorstva sa projektovanih 5,11 miliona evra.

Ovaj drastičan finansijski skok – u poređenju sa sezonom 2025/26 kada su prihodi iznosili 8,059 miliona, ili sezonom 2024/25 sa 6,834 miliona evra – jasna je potvrda da se evropski klubovi već od ove godine ubrzano struktuiraju i finansijski jačaju kako bi spremni dočekali istorijski ulazak NBA lige na evropsko tlo.