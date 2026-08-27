ABA liga objavila raspored: Partizan Mozzart Bet otvara sa Ilirijom, Zvezda u Čačku
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 15:46
Regionalno takmičenje počinje 25. septembra
Pripreme za narednu sezonu već su počele, a sada je zvanično objavljen i kompletan raspored ABA lige za takmičarsku 2026/2027 godinu.
Regionalno takmičenje od ove sezone igraće se sa više učesnika - 20 klubova podeljenih u dve grupe od po deset ekipa. Večiti rivali neće se sastati u prvoj fazi, pošto je Crvena zvezda smeštena u grupu A, a Partizan Mozzart Bet u grupu B.
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Sezona će zvanično početi 25. septembra, dok će oba beogradska velikana na teren dva dana kasnije. Partizan Mozzart Bet će 27. septembra na domaćem parketu dočekati Iliriju, dok će Crvena zvezda takmičenje otvoriti gostovanjem Borac Mozzarta u Čačku.
Jedan od najvećih izazova u grupnoj fazi crno-bele očekuje protiv aktuelnog šampiona Dubaija. Prvi međusobni duel zakazan je za deveto kolo, 22. novembra u Beogradu, dok će crno-beli u pretposlednjem kolu grupne faze, 25. januara 2027. godine, gostovati timu iz Emirata.
Crveno-bele derbi grupe očekuje nešto ranije. Već u trećem kolu, 11. oktobra, igraće protiv Budućnosti, dok je drugi susret dva tima zakazan za 17. januar 2027. godine u Beogradu.
Od ostalih domaćih ekipa, Mega će sezonu otvoriti protiv Kluža, dok Spartak ide na gostovanje u Podgorici protiv SC Derbija. FMP će u prvom kolu igrati protiv Slovana u Bratislavi.
Pored Partizana, u grupi B nalaze se Dubai, Kluž, SC Derbi, Zadar, Spartak, Bosna, Mega, Ilirija i Beč.
Zvezda će se u grupi A takmičiti sa Borcem, FMP-om, Budućnošću, Krkom, Igokeom, Širokim, Slovanom, Cedevita Olimpijom i Cibonom.
Po četiri najbolje ekipe iz obe grupe izboriće plasman u Top 8 fazu, dok će preostalih 12 nastaviti takmičenje kroz plej-aut. Nakon druge faze slede plej-in i plej-of, a za razliku od prethodnih sezona, novi šampion biće odlučen na Fajnal-foru, koji je zakazan od 28. do 30. maja 2027. godine.
Kompletan raspored možete pogledati OVDE
ABA LIGA, 1. kolo:
Petak, 25. septembar
Zadar – Bosna
SC Derbi – Spartak
Subota, 26. septembar
Budućnost – Cibona
Cedevita – Krka
Igokea – Široki
Nedelja, 27. decembar
Borac Mozzart – Crvena zvezda
Slovan Bratislava – FMP
Partizan Mozzart Bet – Ilirija
Dubai – Beč
12.00: Mega - Kluž