ABA liga objavila raspored: Partizan Mozzart Bet otvara sa Ilirijom, Zvezda u Čačku

Sezona će zvanično početi 25. septembra, dok će oba beogradska velikana na teren dva dana kasnije. Partizan Mozzart Bet će 27. septembra na domaćem parketu dočekati Iliriju, dok će Crvena zvezda takmičenje otvoriti gostovanjem Borac Mozzarta u Čačku.

Jedan od najvećih izazova u grupnoj fazi crno-bele očekuje protiv aktuelnog šampiona Dubaija. Prvi međusobni duel zakazan je za deveto kolo, 22. novembra u Beogradu, dok će crno-beli u pretposlednjem kolu grupne faze, 25. januara 2027. godine, gostovati timu iz Emirata.

Crveno-bele derbi grupe očekuje nešto ranije. Već u trećem kolu, 11. oktobra, igraće protiv Budućnosti, dok je drugi susret dva tima zakazan za 17. januar 2027. godine u Beogradu.

Od ostalih domaćih ekipa, Mega će sezonu otvoriti protiv Kluža, dok Spartak ide na gostovanje u Podgorici protiv SC Derbija. FMP će u prvom kolu igrati protiv Slovana u Bratislavi.

Pored Partizana, u grupi B nalaze se Dubai, Kluž, SC Derbi, Zadar, Spartak, Bosna, Mega, Ilirija i Beč.

Zvezda će se u grupi A takmičiti sa Borcem, FMP-om, Budućnošću, Krkom, Igokeom, Širokim, Slovanom, Cedevita Olimpijom i Cibonom.

Po četiri najbolje ekipe iz obe grupe izboriće plasman u Top 8 fazu, dok će preostalih 12 nastaviti takmičenje kroz plej-aut. Nakon druge faze slede plej-in i plej-of, a za razliku od prethodnih sezona, novi šampion biće odlučen na Fajnal-foru, koji je zakazan od 28. do 30. maja 2027. godine.

Kompletan raspored možete pogledati OVDE

ABA LIGA, 1. kolo:

Petak, 25. septembar

Zadar – Bosna

SC Derbi – Spartak

Subota, 26. septembar

Budućnost – Cibona

Cedevita – Krka

Igokea – Široki

Nedelja, 27. decembar

Borac Mozzart – Crvena zvezda

Slovan Bratislava – FMP

Partizan Mozzart Bet – Ilirija

Dubai – Beč

12.00: Mega - Kluž