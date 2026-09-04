Pravi zvezdaš, koji još čeka debi: Vasović na predstavljanju u Klub Brižu pričao da je sanjao o Zvezdi
Vreme čitanja: 3min | pet. 04.09.26. | 11:34
Mladi napadač rođen u Švajcarskoj, kojeg je prvak Belgije letos platio oko 7.500.000 evra, biće u konkurenciji za gostovanje Lomelu (petak, 20.45) časova
Ovog leta je Klub Briž doveo Jana Zomera iz Intera, Vizdoma Majka iz Bajerna i Sambu Kulibalija iz Pari Sen Žermena, ali daleko veće obeštećenje nego za njih izdvojio je za 18-godišnjeg napadača koji još nije ni debitovao za belgijskog šampiona, Andreja Vasovića. Platio je srpskog fudbalera rođenog u Švajcarskoj Lucernu oko 7.500.000 evra, a sada sve zanima kada će mu trener Ivan Leko dati šansu da zaigra.
Klub Briž će ovog petka od 20.45 časova gostovati Lomelu na otvaranju 5. kola prvenstva Belgije, a u potrazi za informacijom da li bismo tinejdžera mogli da vidimo na terenu (našao se na spisku putnika, tako da će verovatno opet biti na klupi) naleteli smo na jedan zanimljiv intervju koji je Vasović dao za klupske društvene mreže, a koji nam je promakao u Srbiji.
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Naime, na predstavljanju belgijskoj javnosti pre nekoliko nedelja otkrio je jednu stvar koju obično fudbaleri vole da sakriju – da je od malena navijač Crvene zvezde. Da stvar bude još simpatičnija, niko ga to ni nije pitao. U tom trenutku se još nije znalo ko će biti rivali Klub Brižu u Ligi šampiona, samo da će je plavo-crni kao aktuelni prvaci igrati. Tamo bi Vasović mogao da dočeka priliku da se pokaže na najvećoj pozornici. Zato, dobio je pitanje u vezi toga:
Igraćeš sa Klub Brižom prvi put u Ligi šampiona. Da li ti je to san iz detinjstva?
“Naravno. Svako dete sanja da igra u Ligi šampiona i veoma sam uzbuđen što ću imati priliku da debitujem u njoj. Kada sam bio dete moj omiljeni klub je bila Crvena zvezda i maštao sam kako igram to takmičenje za nju. To je klub koji je osvojio titulu pre nego što sam se rodio. Kasnije sam pratio Real Madrid u Ligi šampiona, pa ako bih mogao da biram voleo bih da debitujem na ‘Santijagu Bernabeu’ protiv Reala. To bi bilo kao san”, kazao je tom prilikom Vasović.
20.45: (9,50) Lomel (6,00) Klub Briž (1,28)
Nije mu se ispunila želja. Klub Briž će u 1. kolu u utorak dočekati Aston Vilu, a dalje rivali će mu biti Inter, Lans, PSV Ajndhoven, Liverpul, Napoli, Štutgart i Bode/Glimt. No, daleko je još mladi napadač od Lige šampiona. Nije još odigrao nijedan meč ni u prvenstvu, pet utakmica je presedeo na klupi.
Klub Briž je u Superkupu Belgije izgubio od Union Sen Žiloaza na penale, posle čega je u prvenstvu vezao tri pobede, nad Kortrajkom (3:0), Levenom (3:0) i Serkl Brižom (1:0). Niz mu je u prošlom kolu prekinuo Gent (1:2). Vasović je sve to gledao sa klupe.
Interesantno, u današnjem Brižovom rivalu, Lomelu, takođe se nalazi jedan srpski fudbaler koji se od početka sezone usedeo na klupi. Reč je o 21-godišnjem vezisti Đorđu Gordiću, koji se u Lomel vratio sa pozajmice iz Debrecina i sada pokušava da se izbori za minutažu u belgijskom fudbalu.
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BELGIJA 1 – 5. KOLO
Petak
20.45: (9,50) Lomel (6,00) Klub Briž (1,28)
Subota
16.00: (3,35) Šarlroa (3,45) Union Sen Žiloaz (2,15)
18.15: (2,15) Mehelen (3,50) Vesterlo (3,30)
20.45: (2,20) Standard Lijež (3,45) Antverpen (3,25)
Nedelja
13.30: (2,95) Serkl Briž (3,45) Gent (3,35)
16.00: (3,20) Kortrajk (3,50) Zulte (2,20)
18.30: (2,45) Anderleht (3,40) Genk (2,85)
19.15: (1,98) Beveren (3,50) Leven (3,80)
***Kvote su podložne promenama