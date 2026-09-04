Pravi zvezdaš, koji još čeka debi: Vasović na predstavljanju u Klub Brižu pričao da je sanjao o Zvezdi

Naime, na predstavljanju belgijskoj javnosti pre nekoliko nedelja otkrio je jednu stvar koju obično fudbaleri vole da sakriju – da je od malena navijač Crvene zvezde. Da stvar bude još simpatičnija, niko ga to ni nije pitao. U tom trenutku se još nije znalo ko će biti rivali Klub Brižu u Ligi šampiona, samo da će je plavo-crni kao aktuelni prvaci igrati. Tamo bi Vasović mogao da dočeka priliku da se pokaže na najvećoj pozornici. Zato, dobio je pitanje u vezi toga:

Igraćeš sa Klub Brižom prvi put u Ligi šampiona. Da li ti je to san iz detinjstva?

“Naravno. Svako dete sanja da igra u Ligi šampiona i veoma sam uzbuđen što ću imati priliku da debitujem u njoj. Kada sam bio dete moj omiljeni klub je bila Crvena zvezda i maštao sam kako igram to takmičenje za nju. To je klub koji je osvojio titulu pre nego što sam se rodio. Kasnije sam pratio Real Madrid u Ligi šampiona, pa ako bih mogao da biram voleo bih da debitujem na ‘Santijagu Bernabeu’ protiv Reala. To bi bilo kao san”, kazao je tom prilikom Vasović.

20.45: (9,50) Lomel (6,00) Klub Briž (1,28)

Nije mu se ispunila želja. Klub Briž će u 1. kolu u utorak dočekati Aston Vilu, a dalje rivali će mu biti Inter, Lans, PSV Ajndhoven, Liverpul, Napoli, Štutgart i Bode/Glimt. No, daleko je još mladi napadač od Lige šampiona. Nije još odigrao nijedan meč ni u prvenstvu, pet utakmica je presedeo na klupi.

Klub Briž je u Superkupu Belgije izgubio od Union Sen Žiloaza na penale, posle čega je u prvenstvu vezao tri pobede, nad Kortrajkom (3:0), Levenom (3:0) i Serkl Brižom (1:0). Niz mu je u prošlom kolu prekinuo Gent (1:2). Vasović je sve to gledao sa klupe.

Interesantno, u današnjem Brižovom rivalu, Lomelu, takođe se nalazi jedan srpski fudbaler koji se od početka sezone usedeo na klupi. Reč je o 21-godišnjem vezisti Đorđu Gordiću, koji se u Lomel vratio sa pozajmice iz Debrecina i sada pokušava da se izbori za minutažu u belgijskom fudbalu.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

BELGIJA 1 – 5. KOLO

Petak

20.45: (9,50) Lomel (6,00) Klub Briž (1,28)

Subota

16.00: (3,35) Šarlroa (3,45) Union Sen Žiloaz (2,15)

18.15: (2,15) Mehelen (3,50) Vesterlo (3,30)

20.45: (2,20) Standard Lijež (3,45) Antverpen (3,25)

Nedelja

13.30: (2,95) Serkl Briž (3,45) Gent (3,35)

16.00: (3,20) Kortrajk (3,50) Zulte (2,20)

18.30: (2,45) Anderleht (3,40) Genk (2,85)

19.15: (1,98) Beveren (3,50) Leven (3,80)

***Kvote su podložne promenama