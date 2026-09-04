Novi život i nova tura euforije sa Ademom Ljajićem

Sada već raspored i nije tako bajkovit za Pandurovića i momke, pogotovo posle mršavog ulova i svega jednog od mogućih šest bodova sa neuspešnog gostovanja u Pčinjskom okrugu i prvog od dva uzastopna meča u vatrenom ambijentu pazarskog fudbalskog hrama. A drugi izazov u nizu na Gradskom stadionu deluje neuporedivo teže za Pazarce, koji na otvaranju osme runde elitne srpske divizije čekaju u suton ekipu pančevačkog Železničara (19.00, Arena Sport Premium 2).

Iako ne igra bogzna kakvu ulogu, a trenutni kadar s obe strane verovatno i ne razmišlja o tome, večerašnji domaćin statistički dominira u međusobnim okršajima naspram tima što je letos nakratko, baš kao i Novi Pazar godinu ranije, predstavljao Srbiju u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Na sopstvenom bunjištu bi Pazarci imali maksimalnih "četiri od četiri" protiv Železničara da proletos u petom minutu sudijske nadoknade nisu primili gol za 2:2, iako je iza 75. minuta na semaforu sijalo 2:0. Ipak, bila je to utakmica više za prestiž, dok je sada potpuno drugačije.

Nakon par neuspešnih eksperimenata u vojevanju protiv Mačve, biće zanimljivo videti koje snage će Pandurović suprotstaviti kolegi Radomiru Kokoviću. Ne računajući Matiju Malekinušića u završnoj fazi oporavka, na meniju nema jedino napadača Fjerija Kocebua, koji sanira posledice oštećenja na meniskusu što su ga odvele "pod nož".