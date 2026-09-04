Novi život i nova tura euforije sa Ademom Ljajićem

Vreme čitanja: 3min | pet. 04.09.26. | 11:47
Povratak miljenika pod svodove Gradskog stadiona mogao bi da privuče i 7.000 gledalaca
Pre dve i po sedmice odigrali su fudbaleri Novog Pazara najzreliju i generalno najbolju utakmicu u dosadašnjem delu Mozzart Bet Superlige. Iskoristili su izabranici trenera Strahinje Pandurovića sve čari sportskog zdanja kraj Jošanice protiv Vojvodine (2:0), uskočili u zonu plej-ofa skraćenu za dva tima u odnosu na prethodnih pet sezona i zadovoljno trljali ruke. Navijači su računali par kola unapred, raspored nije izgledao loše, a realne obrise dobijala je priča o povratku Adema Ljajića.
Od svega planiranog, jedino pozitivno što se desilo Pazarcima nakon mata Staroj dami iz Novog Sada, ne računajući novčanu injekciju od prodaje nigerijskog tinejdžera Džonsona Daude Slovanu iz Libereca, upravo je to ponovno sletanje Ljajića među Plave. Šamar od Radnika u Surdulici (0:1), pa samo bod kući u okršaju sa Mačvom (1:1). Mnogima je delovalo da Čivijaši još tri dana ne mogu spakovati ništa iza leđa Bogdana Matijaševića, a na kraju je malo nedostajalo da sva tri boda odjezde put Šapca.
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Sada već raspored i nije tako bajkovit za Pandurovića i momke, pogotovo posle mršavog ulova i svega jednog od mogućih šest bodova sa neuspešnog gostovanja u Pčinjskom okrugu i prvog od dva uzastopna meča u vatrenom ambijentu pazarskog fudbalskog hrama. A drugi izazov u nizu na Gradskom stadionu deluje neuporedivo teže za Pazarce, koji na otvaranju osme runde elitne srpske divizije čekaju u suton ekipu pančevačkog Železničara (19.00, Arena Sport Premium 2).
Iako ne igra bogzna kakvu ulogu, a trenutni kadar s obe strane verovatno i ne razmišlja o tome, večerašnji domaćin statistički dominira u međusobnim okršajima naspram tima što je letos nakratko, baš kao i Novi Pazar godinu ranije, predstavljao Srbiju u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Na sopstvenom bunjištu bi Pazarci imali maksimalnih "četiri od četiri" protiv Železničara da proletos u petom minutu sudijske nadoknade nisu primili gol za 2:2, iako je iza 75. minuta na semaforu sijalo 2:0. Ipak, bila je to utakmica više za prestiž, dok je sada potpuno drugačije.
Nakon par neuspešnih eksperimenata u vojevanju protiv Mačve, biće zanimljivo videti koje snage će Pandurović suprotstaviti kolegi Radomiru Kokoviću. Ne računajući Matiju Malekinušića u završnoj fazi oporavka, na meniju nema jedino napadača Fjerija Kocebua, koji sanira posledice oštećenja na meniskusu što su ga odvele "pod nož".
Ljajić je tek od ponedeljka u trenažnom procesu i izvesno je da će jačina njegove role biti direktno proporcionalna dešavanjima na terenu. Ipak, ne treba zanemariti činjenicu da je ofanzivni vezista sa skoro 50 nastupa u najjačoj selekciji Srbije u prvoj polovini jula odigrao dve utakmice za Sarajevo na evropskoj sceni.
Prvi Ademov nastup za klub iz rodnog mu grada bio je kao iz snova. Oko 7.000 ljudi burno je proslavilo njegov ulazak sa klupe protiv Napretka pri rezultatu 1:1, posle nekoliko minuta i Ljajićevu strelu za trijumf domaćina. Kada je u septembru 2023. godine stigao iz turskog Karagumruka, zatekao je Pazarce kao 11. na tabeli, sa već izvršenom rokadom na klupi, a do kraja jeseni tim se popeo na deobu četvrte pozicije. Ipak, naredno proleće obeleženo trenerskom vrteškom nije bilo tako dobro po ekipu iz kotline, ali usledio je popravni za istoriju u sezoni 2024/25.
Na premijeri protiv kragujevačkog Radničkog 1923 bilo je 4.000 svedoka, da bi OFK Beograd Mozzart Bet i Vojvodina privukli identičnih 4.500 posetilaca. Najmanje publike, oko 3.500, gledalo je Mačvu, a možda i dvostruko više trebalo bi da prisustvuje početku novog života pazarskog superligaša sa Ademom Ljajićem kao glavnokomandujućim na terenu.