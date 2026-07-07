Jakina boli glava zbog Manzambija

Najveća muka je povreda mladog napadača Johana Manzambija, kao i Rubena Vargasa, njih dvojica su trening u ponedeljak morali da napuste pre vremena. Isto je važilo i za vezistu Đibrila Soa, a kada se tom spisku dodaju Mihael Ebišer i Luka Žakez, jasno je zašto Murat Jakin ima popriličnu glavobolju.

Kako će je rešiti i koji potez će povući, nije lako predvideti, mada je dosta onih koji smatraju da bi umesto Manzambija mogao da zaigra Fabijan Rider. Veće iznenađenje bilo bi da Jakin pošalje na teren Ardona Jašarija.

"Imali smo problem, trojica igrača su morali da napuste trening pre vremena i svi smo zabrinuti jer bi to bio zaista veliki gubitak. Ne budu li igrali, biće to veliki problem za nas. Ovo je fudbal, uvek morate da se prilagodite, tako je do poslednjeg minuta i ostaje da vidimo šta će se dešavati do samog početka utakmice", rekao je Jakin kao da se nada da će bar neko od pomenute petorice biti spreman.

22.00: (3,60) Švajcarska (3,10) Kolumbija (2,35)

Manzambijev gubitak bi posebno teško pao Švajcarcima, reč je o momku koji je na turniru postigao tri gola uz dve asistencije.

"Veoma nam je dragocen, igrao je iz meča u meč sve bolje. On je pravi timski igrač, nije samo onaj kog uživate da gledate, on radi bukvalno sve. Ima mnogo kvaliteta i u sebi ima mnogo potencijala. Veoma smo zadovoljni njegovim igrama i nadamo se da će biti na terenu, učinićemo sve što možemo da ga osposobimo", kaže Murat Jakin.

Švajcarska ima šansu da se po prvi put još od davne 1954. plasira u četvrtfinale. Te godine su bili domaćini.

"Uzbuđen sam, ne samo ja već i svi igrači, kao i naši navijači u Švajcarskoj i širom sveta. Ovo će za nas biti meč ogromnog značaja, a velike mečeve odlučuju veliki igrači. Biće to otvoren duel i ako se budemo držali svog stila igre, možemo da pritisnemo protivnika", optimista je Jakin.

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Na drugoj strani, Kolumbija je u dosadašnjem toku turnira bila veoma impresivna. Neporažena je i primila je svega jedan gol, tako da ima sa čim da računa u ovom okršaju.

Selektor Nestor Lorenco je naglasio da će inteligencija najiskusnijih igrača doći do punog izražaja.

"Mislim da je ključ uspeha imati taj tip igrača, koji igru shvataju prosto i znaju kako da se ponašaju u svakom trenutku. Oni razumeju igru i prepoznaju različite izazove na terenu. To pomaže ekipi da raste. Imamo mnogo fleksibilnih igrača koji su u stanju da se prilagode raznim situacijama", kaže Lorenco.

Iako ističe da je njegov tim mnogo putovao i da se umor svakako oseti, dodaje da su igrači spremni da se suprotstave Švajcarcima.

"Trebaće nam mnogo taktičke discipline jer su veoma organizovani. Jaki su u odbrani i napadu, njihova kretanja su uvežbana jer su sa ovim trenerom nekoliko godina. Imaju igrače sa mnogo iskustva na Svetkom kupu, bili su tu i u Kataru 2022. Mnogi igraju u Premijer ligi i Seriji A tako da nas očekuje paklen meč protiv veoma jakog tima", zaključio je Lorenco.

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SVETSKO PRVENSTVO - OSMINA FINALA

Kanada - Maroko 0:3 (0:0)

/Unahi 49, 82, Rahimi 90+8/

Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)

/Embape 70pen/

Brazil - Norveška 1:2 (0:0)

/Nejmar 90+10 - Haland 79, 90/

Meksiko - Engleska 2:3 (1:2)

/Kinjones 42, Himenes pen 69 - Belingem 36, 38, Kejn pen 60/

Portugalija - Španija 0:1 (0:0)

/Merino 90+1/

Utorak

SAD - Belgija 1:4 (1:2)

/Vanaken 31ag - De Ketelare 9, 33, Vanaken 57, Lukaku 90+3/

18.00: (1,38) Argentina (5,00) Egipat (10,5)

22.00: (3,60) Švajcarska (3,10) Kolumbija (2,35)

***Kvote su podložne promenama