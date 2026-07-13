Bilić seo na klupu Hrvata: Nema podmlađivanja, to se radi u klubu; ako ja nisam dovoljno desno, onda...

Sa Zlatkom Dalićem se, kaže, još nije čuo... " Nismo se čuli jer tek smo jutros sve rešili i dogovorili oko mog dolaska. Sigurno da ću popričati s njim, napravio je fenomenalne rezultate... On je jedan od najvećih motiva što sam prihvatio ovaj posao, pokazao je da možemo da ostvarimo snove. Popričaćemo, naravno, čekao sam samo da sve postane službeno" .

Bilić je najavio da će jedan od prvih koraka biti formiranje stručnog štaba, odnosno pojedinačni razgovori sa kandidatima za nacionalni sastav, pre svih sa Lukom Modrićem , koji bi trebalo da produži ugovor sa Milanom. Ta najava budi nadu da bi možda mogao da nastavi da igra i za reprezentaciju. " Svi znamo ko je Modrić, međutim odluka je samo njegova. Koliko znači reprezentaciji, toliko znači i fudbali u globalu. Svetsko prvenstvo nije isto bez njega, kamoli Hrvatska. Voleo bih da Modrić nastavi, ali dajte prvo da nas dvojica prvo popričamo pa ćemo znati više ".

" Svestan sam velikih očekivanja posle sjajnog razdoblja pod vođstvom Zlatka Dalića, ali na to bi morao da bude spreman svako ko bi se odlučio da vodi Hrvatsku, jer mi smo fudbalska nacija koja živi sa svojom reprezentacijom. Imam veliku veru u igrače. Na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost. Želim da Hrvatska ostane deo fudbalske elite. Radujem se ovom izazovu i potpuno sam spreman, zreliji i iskusniji nego 2006. godine, ali opet s jednakim motivom ".

"Bio sam tu kao igrač sedam godina, dve kao selektor mlade reprezentacije, šest godina kao selektor A selekcije... Znam gde dolazim i jako sam sretan zbog toga" , počeo Bilić svoje izlaganja na inauguracionoj konferenciji za medije.

Biliću će ovo biti drugi mandat na klupi Hrvatske. U prvom, od 2006. do 2012. godine, postavio je temelje generacije koja će u Rusiji 2018. igrati finale Svetskog šampionata. Pre toga vodio je i mladu reprezentaciju, tako da prilike i ambijent u tamošnjem fudbalu veoma dobro poznaje. Baš kao i ono što ga očekuje od jeseni...

Što se ciljava tiče, za sada samo uopšteno. I iznad svega veoma ambiciozno.

"Cilje je veliki rezultat. Stabilnost ekipe i Saveza daju mi pravo da to mogu da kažem. Hrvatska pravi sjajne rezultate od 1998, s tim da je ovo s Dalićem bilo nešto posebno. Kada samo bio selektor imao sam cilj da osvojim sve, ja to ne krijem. Na kraju krajeva, zbog toga se igra. Kada sam prvi put bio ovde pitali su me da je li to moguće. I onda su došli momci s Dalićem i pokazali da jeste. Nije to bahatost. Jednostavno, došao sam da napravim veliki rezultat, EURO je prvi, zna se sve"...

"Uostalom, ja sam bio veoma blizu Olimpu. Mislim da bismo osvoji Evropsko prvenstvo 2008. da nismo ispali nesrećno od Turske na penale. Tu si, a nisi. Da li mi je taj poraz obeležio karijeru? Mogu reći da mi je žao, ali nije baš da se budim svake noći u znoju".

O učinku Hrvatske na tekućem Mundijalu rekao je:

"Utisak je bolji od rezultata. Osnovni zadatak je ispunjen, prošli smo grupu koja je bila puno teža nego što se činilo u prvi mah. Panamu sam zanemario... Šteta zbog Portugalalije, videli smo dva lica Hrvatske... Hajmo se držati tog drugog lica, odnosno drugog poluvremena. Bilo je fenomenalno. Pokradeni smo, nemam druge reči. Ona zadnja lopta, ono je nemoguće... E sad, ne možemo da igramo stalno kao drugo poluvreme protiv Portugalaca. Ono što možemo i moramo uvek, jeste da zadržimo taj gard i odnos prema protivniku".

BONUS KOD: MSP1

KVOTE ZA OSVAJAČA MUNDIJALA

2,40: Francuska

4,35: Engleska

5,00: Španija, Argentina

Usledilo je pitanje kako će izgledati njegova Hrvatska...

"Uvek nastojim da moje ekipe igraju dobar fudbal. Nekad to podrazumeva i defenzivu. Za početak, gledaću da u tim stavim što više kvalitetnih igrača, da ih uklopim, a onda će moj zadatak da bude da ih nateram da rade ono što moraju".

Iz prvog Bilićevog izlaganja može se zaključiti da o podmlađivanju ekipe ne razmišlja.

"Podmlađivanje reprezentacije za mene je termin koji nije normalan. Ne radi se ovde o klubu. Da vodim Hajduk, mogao bih da kažem kako nekoga želimo da prodamo, jer će igrati neko mlađi. U reprezentaciji nema ugovora, u reprezentaciji uvek treba da igraju najbolji igrači te države. Jedini kriterijum mora da bude kvalitet".

Naposletku, nije ga mimoišla ni konstatacija novinara kako nije dovoljno nacionalno osvešćen, odnosno da je mnogima u hrvatskoj javnosti, pre svega izrazitim desničarima, zasmetala njegova 'jugonostalgija'.

"Imam već neke godine, ne čitam stvari koje mi ne odgovaraju. Ako ja nisam dovoljno desno, onda je ceo svet u problemu"...

Prema informacijama iz komšiluka Slaven Bilić radiće za više nego duplo manju platu nego što je to bio slučaj sa Zlatkom Dalićem. Doskorašnji selektor zarađivao je 2.160.000 bruto na godišnjem nivou, dok će novi inkasirati oko 1.000.000 evra.