Jamal spreman da napadne i Čehe, Denija srećan što as Barselone kreće od početka

Uostalom, 40 mečeva bez poraza u svim takmičenjima jasno govore sa kakvim iskušenjem se ove večeri u Asturiji, na stadion u u Ovijedu suočava reprezentacija Češke, u trećem kolu A Lige nacija.

Lamin Jamal, zvezda Španije i Barselone, najverovatnije će početi i ovaj susret, jer je selektor Luis de la Fuente raspoložen da na teren opet pošalje najbolje što ima, kako bi tim ostvario i treću pobedu u Grupi 3.

"Sigurno ćemo izvesti najbolji teren za ovaj meč. Imam na umu i Jamala, iako će morati da prođe kroz određene finalne testove. Ako počnemo sa njim, biće to zato što verujemo da na taj način može da ima najviše uticaja. Svakim danom je sve zreliji i zadovoljstvo je gledati ga. Deluje kao neko ko je otvoren za svaku sugestiju. To su fantastične vesti", kaže De la Fuente.

20.45: (1,07) Španija (11,0) Češka (35,0)

Doduše, Češka u ovom ciklusu Lige nacija ima delimično špansku aromu što se tiče igre, jer joj je na kormilu Španac, Santi Denija, sa svojim saradnicima poput prvog pomoćnika Pabla Amoa.

"Razgovarali smo sa njima, poznajemo se dobro, ali igrači su ti koji utiču na igru, donose drugačiji atmosferu. Znaju kako igramo, ali protiv nas se nije lako braniti, uvek morate da imate nekog asa u rukavu. Nisam im odao sve naše tajne", našalio se De la Fuente, koji je sa spiska igrača za ovaj susret izostavio Paua Kubarsija i Karlosa Espija.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

Češka je i prva dva kola izgubila od Hrvatske (1:2) i Engleske (0:2), i svesna je da bi treći poraz značio verovatno i kraj nadanja o dobrom plasmanu u grupi.

"Uveravam vas da u ovom takmičenju nema lakih utakmica. Morate da budete odlični svaki put. Češka predstavlja teškog protivnika, oni koji ih ne poznaju lako mogu da upadnu u zamku, ali nas neće iznenaditi. Siguran sam da će mnogi biti iznenađeni kada ih budu videli kako igraju", uveren je selektor svetskih prvaka.

Selektoru Čeha će ovakve reči svakako prijati uhu, mada ni on nije štedeo komplimente na račun De la Fuentea i tima Španije.

"Luis je najbolji selektor na svetu. Najbolji trener na svetu. Veliki smo prijatelji. Prošli smo kroz svašta zajedno. Sada sve ide dobro, ali smo zajedno prolazili i kroz mnoga teška vremena. Moram mu biti zahvalan. Španija je više od reprezentacije, ona je pravi tim. Dugo su zajedno, imaju opcije, kvalitet. zato su prvaci sveta. Mi moramo da se koncentrišemo na unapređenje svog tima. Pokušaćemo da igramo na svoj način i tako dođemo do pobede", kaže Santi Denija.

18.00: (4,60) Hrvatska (3,90) Engleska (1,75)

Ne plaši se što će sa druge strane videti motivisanog i lepršavog Lamina Jamala, čak je i oduševljen što će mu De la Fuente opet dati šansu.

"Želim da on bude u startnoj postavi. Ljudi plaćaju karte da bi došli da ga gledaju. Želimo da igramo protiv najboljih, a Lamin je najbolji. Dao bih mu Zlatnu loptu", iskren je Denija.

Raspored je nemilosrdan, Česi su u zaista jakoj grupi, ali mora se dalje.

"Ne možemo da se žalimo jer su svi u istoj situaciji. Mislim da ovaj format nije dobar za zdravlje igrača, surov je prema njima jer nemaju previše vremena za oporavak. Da bismo pobedili Španiju moraćemo da odigramo skoro pa savršeno. Ako napravite grešku, teško je pobediti. Budemo li odigrali najbolje, navijači će biti ponosni na nas", zaključio je selektor Češke.

Ovo će biti tek osmi susret dva tima, a Česi nijednom nisu ostvarili trijumf. Španija je pobedila pet puta, dva puta je bilo nerešeno. Poslednji put su igrali u Malagi 12. juna 2022. takođe u Ligi nacija, kada je Španija golovima Karlosa Solera i Pabla Sarabije slavila sa 2:0

MOGUĆI TIMOVI

ŠPANIJA (4-2-3-1): Simon - Pubil, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Pedri - Jamal, Olmo, Vilijams - F. Tores.

ČEŠKA (4-3-3): Kovar - Haloupek, Hranac, Krjči, Slama - Kral, Sadilek, Červ - Ambros, Hložek, Lingr.

LIGA NACIJA - 3. KOLO

Subota

GRUPA 3

18.00: (4,60) Hrvatska (3,90) Engleska (1,75) MOZZART RELAX

20.45: (1,07) Španija (11,0) Češka (35,0) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama