Horhe Garbahosa: FIBA nije deo pregovora između NBA i Evrolige
Vreme čitanja: 2min | sub. 03.10.26. | 11:42
"Što se tiče Evrolige, oni donose sopstvene odluke. Naravno, mislim da smo svi saglasni u tome da želimo zajednički i trojni sporazum"
Odnosi između NBA i Evrolige ušli su u fazu nešto pozitivnijih pregovor, čak se priča i o zvaničnoj ponudi najjače lige sveta za elitno evropsko takmičenje, a gde je u celoj priči FIBA?
Predsednik FUBA Evrope Horhe Garbahosa i izvršni direktor Kamil Novak pričalo su za Basket News povodom aktuelnih dešavanja u evropskoj košarci i dali neke prilično zanimljive odgovore o tome kakva je budućnost košarke na evropskom tlu.
"Nalazimo se u ključnom trenutku, da pričamo malo i o kontekstu. Pregovaramo sa Evroligom poslednje dve godine sa tri različita izvršna direktora i to sa namerom da stvorimo stabilnu piramidu takmičenja koje donosi korist svim klubovima u Evropi, a ne samo nekolicini, štiteći pritom nacionalne lige, saveze i kalendare. Zatim se umešala Evroliga", počeo je priču nekadašnji španski reprezentativac.
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Nastavio je Garbahosa u istom tonu da priča o odnosu sa NBA.
"Oni od samog početka savršeno razumeju i poštuju vrednosti i specifičnosti košarke na našem kontinentu i regionu. To je ono što odnos sa NBA ligom čini tako bliskim, ne samo povodom onoga, već poslednjih nekoliko meseci".
Međutim, bilo je kritika na račun Evrolige.
"Što se tiče Evrolige, oni donose sopstvene odluke. Naravno, mislim da smo svi saglasni u tome da želimo zajednički i trojni sporazum. Bilo bi najbolje da to izvedemo. iskreno da kažem, Superkupovi nacionalnih liga su sjajni turniru sa dugogodišnjom tradicijom. Međutim, sada odjednom oni stvaraju Superkup u korist nekolicine timova ili nekoliko klubova Evropi koji igraju na Bliskom istoku, takve stvari ne pomažu. Istovremeno, kao što su rekli gospodin Silver, gospodin Tejtum i gospodin Bodiroga, želeli bismo da imamo sporazum koji donosi korist svakom klubu u Evropi".
Uključio se u razgovor i Novak.
"Vrlo brzo ćemo izdati saopštenje o tržištu i o tome ko će dobiti 12 licenci. Shvatili smo da je odziv tržišta ogroman. Interesovanje prevazilazi sva očekivanja, što je zanimljivo. Odlično je videti da toliko entiteta odjednom želi da investira u evropsku košarku".
Međutim, Garbahosa je otkrio da FIBA trenutno nije u priči oko onoga što se dešava između NBA i Evrolige.
"Mi nismo deo toga. To su bilateralni pregovori između njih, ali kao FIBA i FIBA Evropa, pozvali smo ih u Kuću košarke. već smo ih tri puta pozvali i Evroligu i NBA u pokušaju da maksimalno smanjimo distancu između dve organizacije. Cilj nam je da evropsku košarku pomerimo napred. mislim da smo vodeći kontinent u mnogo stvari. Sećam se da smo pre dve-tri godine bili veoma blizu. Uzgred, NBA je pozvana na razgovore na zahtev Evrolige", rekao je Garbahosa.