Horhe Garbahosa: FIBA nije deo pregovora između NBA i Evrolige

Odnosi između NBA i Evrolige ušli su u fazu nešto pozitivnijih pregovor, čak se priča i o zvaničnoj ponudi najjače lige sveta za elitno evropsko takmičenje, a gde je u celoj priči FIBA?

Predsednik FUBA Evrope Horhe Garbahosa i izvršni direktor Kamil Novak pričalo su za Basket News povodom aktuelnih dešavanja u evropskoj košarci i dali neke prilično zanimljive odgovore o tome kakva je budućnost košarke na evropskom tlu.

"Nalazimo se u ključnom trenutku, da pričamo malo i o kontekstu. Pregovaramo sa Evroligom poslednje dve godine sa tri različita izvršna direktora i to sa namerom da stvorimo stabilnu piramidu takmičenja koje donosi korist svim klubovima u Evropi, a ne samo nekolicini, štiteći pritom nacionalne lige, saveze i kalendare. Zatim se umešala Evroliga", počeo je priču nekadašnji španski reprezentativac.