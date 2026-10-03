Partizan otvara ABA ligu bez publike protiv Mege

Startovala je ABA liga, ali zbog problema sa sudijama nedelju dana kasnije nego što je prvobitno planirano. Regionalno takmičenje krenulo je od drugog kola, koje su otvorili Borac Mozzart i Široki.

Svoj prvi meč u novoj sezoni regionalnog takmičenja odigraće i Partizan Mozzart Bet, koji će u dvorani Aleksandar Nikolić dočekati Megu. Ipak, tribine popularnog Pionira ovog puta ostaće prazne, objavio je klub. Razlog je kazna preneta iz prethodne sezone, koju je Partizan zaradio tokom finalne serije ABA lige protiv Dubaija.