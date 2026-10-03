Partizan otvara ABA ligu bez publike protiv Mege
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Vreme čitanja: 1min | sub. 03.10.26. | 11:37
Zbog kazne iz prošlosezonskog finala, crno-beli će prvo kolo igrati pred praznim tribinama dvorane Aleksandar Nikolić
Startovala je ABA liga, ali zbog problema sa sudijama nedelju dana kasnije nego što je prvobitno planirano. Regionalno takmičenje krenulo je od drugog kola, koje su otvorili Borac Mozzart i Široki.
Svoj prvi meč u novoj sezoni regionalnog takmičenja odigraće i Partizan Mozzart Bet, koji će u dvorani Aleksandar Nikolić dočekati Megu. Ipak, tribine popularnog Pionira ovog puta ostaće prazne, objavio je klub. Razlog je kazna preneta iz prethodne sezone, koju je Partizan zaradio tokom finalne serije ABA lige protiv Dubaija.
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Crno-beli će tako regionalnu sezonu otvoriti u neuobičajenoj atmosferi, nakon što su prethodnu završili porazom od ekipe iz Emirata. Dubai je u finalnoj seriji slavio sa 3:1 i osvojio trofej koji je Partizan branio.
Svakako, i pored kazne, Partizan u ovaj meč ulazi u dobrom raspoloženju, nakon odličnog starta sezone u Evroligi. Crno-beli su u petak u Minhenu savladali Bajern sa 86:84, i to posle velikog preokreta u poslednjoj četvrtini, pa nakon tri kola elitnog takmičenja imaju maksimalan učinak.