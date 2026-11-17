A četvrto kolo kvalifikacija za naredni kontinentalni šampionat donelo je i nekoliko prilično neočekivanih rezultata. Jedan od njih zabeležen je u duelu Tanzanije i Nigerije, koji je završen bez golova (0:0). Nigerijci, koji po imenima i kvalitetu raspolažu jednom od najjačih reprezentacija na kontinentu, nisu uspeli da pronađu put do mreže Tanzanijaca. Ipak, Superlovi nisu u problemu. Na dva kola pre kraja kvalifikacija Gvineja Bisao ima 10 bodova, Nigerija 7, a Tanzanija i Madagaskar po 2, tako da bi pravo čudo moralo da se dogodi da Nigerija ostane bez plasmana na Kup nacija.

Ipak, možda i najveća senzacija viđena je u susretu Toga i Alžira. Domaćin je deklasirao jednog od tradicionalnih afričkih velikana sa čak 3:0, a sva tri pogotka postigao je već tokom prvog poluvremena. Alžirci do kraja nisu uspeli čak ni da ublaže poraz. Na dva kola pre kraja Alžir ima 7 bodova, Togo 6, Zambija 5 i Burundi 3. U martu sledeće godine će se znati da li će se Togo prvi put od 2017. plasirati na Kup afričkih nacija.

Iznenađenje je priredila i Gambija, ali su njeni igrači na kraju teren napustili gorkog ukusa. Škorpioni su remizirali sa Obalom Slonovače 2:2 (0:1). Slonovi su vodili na poluvremenu, ali je Gambija u drugom delu uspela da preokrene i došla nadomak velikog trijumfa. Ipak, u 90+8 je vezista Fjorentine, Hrist Inao Ulai, dao gol za 2:2, čime su Slonovi materijalizovali prednost igrača više koju su imali od 90. minuta, kada je direktan crveni karton dobio bivši igrač Čukaričkog Mohamed Badamosi.

KVALIFIKACIJE ZA KUP AFRIČKIH NACIJA (ČETVRTO KOLO)

Ponedeljak

Sudan - Senegal 2:4 (0:2)

/Noh 52, Adil 75 - Džekson 4, Dijuf 22, Mbup 87, Mendi 90+1/

Namibija - Kamerun 0:3 (0:1)

/Nagida 12, Foso 58, Alijum 71/

Zimbabve - Ekvatorijalna Gvineja 3:0 (1:0)

/Ngvenja 4, Čireva 71, Masvanhise 78/

Somalija - Gana 0:1 (0:1)

/Aju pen 36/

Eritreja - Gvineja 1:3 (0:1)

/Sulijeman 90+2 - Suma 28, Bari 52, 77,

Centralnoafrička Republika - Benin 0:1 (0:0)

/Oloko 90+3/

Utorak

Tanzanija - Nigerija 0:0

Južni Sudan - Angola 0:1

/Miro 45+1/

Malavi - Egipat 0:0

Lesoto - Gabon 2:1 (1:0)

/Mkvanazi 45+1, Motebang 49 - Do Marsolino 89/

Etiopija - Mozambik 0:1 (0:1)

/Ratifo 38/

Burundi - Zambija 1:1 (0:0)

/Bimenjimana 78 - Muderi ag 85/

Gambija - Obala Slonovače 2:1 (0:1)

/Minte 69, Barou pen 80 - Zogbe 13/

Gvineja Bisao - Madagaskar 2:0 (1:0)

/Balde 32, Rodriges 70/

Kenija - Južna Afrika 1:2 (0:0)

/Badžaber 89 - Mofokeng 68, 86/

Libija - Tunis 1:1 (1:1)

/El Marijami pen 45+5 - Sliman 3/

Sijera Leone - DR Kongo 1:1 (0:1)

/Konte 90+4 - Kadile 27/

Togo - Alžir 3:0 (3:0)

/Kliđe 18, 32, Boateng 38/

20.00 Kongo - Komori

20.00 Bocvana - Uganda

20.00 Liberija - Zelenortska Ostrva

20.00 Mauritanija - Burkina Faso

20.00 Ruanda - Mali

21.00 Niger - Maroko