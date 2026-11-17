Jedini pravi šampion Afrike prvi overio vizu za naredni Kup nacija, nekoliko velikih iznenađenja
Vreme čitanja: 4min | uto. 17.11.26. | 19:11
Alžir poražen, Nigerija i Obala Slonovače remizirali u četvrtom kolu kvalifikacija za kontinentalni turnir
Dok se pred Sudom za sportsku arbitražu i dalje vodi spor oko titule prvaka Afrike, Senegal je postao prva reprezentacija koja je obezbedila plasman na Kup afričkih nacija 2027. godine. Lavovi Terange, koji su u januarskom finalu prethodnog izdanja turnira savladali Maroko pred navijačima Lavova Atlasa, a zatim administrativnom odlukom ostali bez trofeja, već mogu da planiraju nastup na narednom kontinentalnom šampionatu.
Senegal je trijumfovao na gostovanju Sudanu 4:2 (2:0) u četvrtom kolu kvalifikacija za Kup afričkih nacija koji bi trebalo da se održi u Keniji, Tanzaniji i Ugandi, čime je došao do 10 bodova, Mozambik ima sedam, dok su Sudan i Etiopija na samo tri boda. Prva dve selekcije iz grupe plasiraće se na Kup afričkih nacija koji bi trebalo da se održi u junu i julu sledeće godine (mada, uzmite to sa rezervom, jer Afrikanci su prethodna dva kupa odlagali sa leta za zimu samo par meseci pred planirani početak takmičenja).
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A četvrto kolo kvalifikacija za naredni kontinentalni šampionat donelo je i nekoliko prilično neočekivanih rezultata. Jedan od njih zabeležen je u duelu Tanzanije i Nigerije, koji je završen bez golova (0:0). Nigerijci, koji po imenima i kvalitetu raspolažu jednom od najjačih reprezentacija na kontinentu, nisu uspeli da pronađu put do mreže Tanzanijaca. Ipak, Superlovi nisu u problemu. Na dva kola pre kraja kvalifikacija Gvineja Bisao ima 10 bodova, Nigerija 7, a Tanzanija i Madagaskar po 2, tako da bi pravo čudo moralo da se dogodi da Nigerija ostane bez plasmana na Kup nacija.
Ipak, možda i najveća senzacija viđena je u susretu Toga i Alžira. Domaćin je deklasirao jednog od tradicionalnih afričkih velikana sa čak 3:0, a sva tri pogotka postigao je već tokom prvog poluvremena. Alžirci do kraja nisu uspeli čak ni da ublaže poraz. Na dva kola pre kraja Alžir ima 7 bodova, Togo 6, Zambija 5 i Burundi 3. U martu sledeće godine će se znati da li će se Togo prvi put od 2017. plasirati na Kup afričkih nacija.
Iznenađenje je priredila i Gambija, ali su njeni igrači na kraju teren napustili gorkog ukusa. Škorpioni su remizirali sa Obalom Slonovače 2:2 (0:1). Slonovi su vodili na poluvremenu, ali je Gambija u drugom delu uspela da preokrene i došla nadomak velikog trijumfa. Ipak, u 90+8 je vezista Fjorentine, Hrist Inao Ulai, dao gol za 2:2, čime su Slonovi materijalizovali prednost igrača više koju su imali od 90. minuta, kada je direktan crveni karton dobio bivši igrač Čukaričkog Mohamed Badamosi.
KVALIFIKACIJE ZA KUP AFRIČKIH NACIJA (ČETVRTO KOLO)
Ponedeljak
Sudan - Senegal 2:4 (0:2)
/Noh 52, Adil 75 - Džekson 4, Dijuf 22, Mbup 87, Mendi 90+1/
Namibija - Kamerun 0:3 (0:1)
/Nagida 12, Foso 58, Alijum 71/
Zimbabve - Ekvatorijalna Gvineja 3:0 (1:0)
/Ngvenja 4, Čireva 71, Masvanhise 78/
Somalija - Gana 0:1 (0:1)
/Aju pen 36/
Eritreja - Gvineja 1:3 (0:1)
/Sulijeman 90+2 - Suma 28, Bari 52, 77,
Centralnoafrička Republika - Benin 0:1 (0:0)
/Oloko 90+3/
Utorak
Tanzanija - Nigerija 0:0
Južni Sudan - Angola 0:1
/Miro 45+1/
Malavi - Egipat 0:0
Lesoto - Gabon 2:1 (1:0)
/Mkvanazi 45+1, Motebang 49 - Do Marsolino 89/
Etiopija - Mozambik 0:1 (0:1)
/Ratifo 38/
Burundi - Zambija 1:1 (0:0)
/Bimenjimana 78 - Muderi ag 85/
Gambija - Obala Slonovače 2:1 (0:1)
/Minte 69, Barou pen 80 - Zogbe 13/
Gvineja Bisao - Madagaskar 2:0 (1:0)
/Balde 32, Rodriges 70/
Kenija - Južna Afrika 1:2 (0:0)
/Badžaber 89 - Mofokeng 68, 86/
Libija - Tunis 1:1 (1:1)
/El Marijami pen 45+5 - Sliman 3/
Sijera Leone - DR Kongo 1:1 (0:1)
/Konte 90+4 - Kadile 27/
Togo - Alžir 3:0 (3:0)
/Kliđe 18, 32, Boateng 38/
20.00 Kongo - Komori
20.00 Bocvana - Uganda
20.00 Liberija - Zelenortska Ostrva
20.00 Mauritanija - Burkina Faso
20.00 Ruanda - Mali
21.00 Niger - Maroko