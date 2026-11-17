Sama po sebi, ne bi ovo bila vest koja nešto preterano znači, ali reč je o momku koji je od leta, pa do danas imao čak dva puta ozbiljne pregovore sa klubom iz Vitorije, ali su se oni oba puta završili neuspešno, te sada ostaje da se vidi da li će treća biti sreća. Šta se zapravo dešavalo između francuskog centra i Baskonije?

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Prvi put, tačnije u septembru, klub iz Baskije nudio je 350.000 evra za slobodu nekadašnjeg igrača Hamburga, iako je klauzula u iznosu od 200.000 evra. Sve je delovalo kao rešena stvar za obe strane, ali na kraju e ceo posao stopiran. Drugi put cela situacija bila je još luđa.

Baskonija je bila spremna da na račun Ljeide uplati iznos od čak 500.000 evra, što su naravno svi u klubu bili spremni oberučke da prihvate. Ipak, na kraju sam predsednik kluba nije želeo da pusti Perena jer Ljeida nije imala spremnu zamenu za njega. Zapravo, Dominikanac Rafael Kastro bio je već viđen u španskom klubu, a onda se odlučio da prihvati ponudu iz Dži lige i sada je čak dospeo do Atlanta Hoksa.