Da li će za Baskoniju treća biti sreća? Tim iz Vitorije želi da preplati Francuza, samo da ga dovede
Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 18:12
Zek Perin je u proteklih nekoliko meseci dva puta bio u završnim pregovorima sa Baskijcima, ali se transfer nije desio
Baskonija je zakucana za dno Evrolige, ali tim iz Vitorije pokušava da uradi nešto kako bi stvari krenule uzlaznom putanjom. Klub je najpre angažovao Velimira Perasovića, koji se četvrti put vratio na mesto glavnog trenera, a potom su usledili dolasci. Opremu Baskonije zadužio je najpre još jedan povratnik Rolands Šmits, da bi potom iz Dubai bio pozajmljen Kenan Kamenjaš. Međutim, španski evroligaš ne želi tu da se zaustavi.
Kako javlja dobro obavešteni Encestando, Baskonija želi da angažuje još jednog centra i tako i definitivno zatvori reket, a reč je o petici Ljeide Zeku Perenu.
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Sama po sebi, ne bi ovo bila vest koja nešto preterano znači, ali reč je o momku koji je od leta, pa do danas imao čak dva puta ozbiljne pregovore sa klubom iz Vitorije, ali su se oni oba puta završili neuspešno, te sada ostaje da se vidi da li će treća biti sreća. Šta se zapravo dešavalo između francuskog centra i Baskonije?
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Prvi put, tačnije u septembru, klub iz Baskije nudio je 350.000 evra za slobodu nekadašnjeg igrača Hamburga, iako je klauzula u iznosu od 200.000 evra. Sve je delovalo kao rešena stvar za obe strane, ali na kraju e ceo posao stopiran. Drugi put cela situacija bila je još luđa.
Baskonija je bila spremna da na račun Ljeide uplati iznos od čak 500.000 evra, što su naravno svi u klubu bili spremni oberučke da prihvate. Ipak, na kraju sam predsednik kluba nije želeo da pusti Perena jer Ljeida nije imala spremnu zamenu za njega. Zapravo, Dominikanac Rafael Kastro bio je već viđen u španskom klubu, a onda se odlučio da prihvati ponudu iz Dži lige i sada je čak dospeo do Atlanta Hoksa.
Deluje da ovog puta neće biti nikakvih prepreka da se zaključi posao između Perena, Ljeide i Baskonije. Evroligaš je ponovo ponudio istovetnu cifru (500.000 evra), dok je Ljeida na samom dnu Endesa lige i sam Francuz je izrazio zahtev da promeni sredine.
Ostaje da se vidi da li će momak koji u proseku beleži 12,4 poena, šest skokova i 1,4 asistencije ili će i treći put da se dogodi nešto neverovatno i posao se izjalovi.