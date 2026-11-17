Alimpijević ima ključ za pobedu protiv Reala
Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 17:41
Srpski stručnjak najavio utakmicu sa kraljevskim klubom
Bešiktaš se sprema za duel sa Real Madridom u Evroligi, gde u Istanbulu očekuju da bi crno-beli mogli da naprave iznenađenje protiv kraljevskog kluba. Čekaju Orlovi jednu veliku pobedu na domaćem parketu protiv nekog velikana, tako da je svaki evroligaški meč sa nekim gigantom potencijalna prilika za veliki skalp.
Nekako po pravilu, Bešiktaš igra bolje u gostima nego kod kuće ove sezone, što je malo i čudno, s obzirom da su uvek bili poznati kao dobri domaćini. Posebno u vrućoj atmosferi, onako kako to turski navijači znaju da naprave.
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Utakmicu sa kraljevskim klubom najavio je trener crno-belih, Dušan Alimpijević.
"Igraćemo protiv jedne od najboljih napadačkih ekipa u Evroligi. Suočavamo se sa timom koji ume da kazni čak i najmanje greške. Zbog toga moramo da smanjimo broj izgubljenih lopti, posebno onih koje gubimo bez većeg pritiska protivnika. Takođe, moramo biti svesni da igramo protiv ekipe koja se u poslednjih sedam utakmica sastajala sa timovima u dobroj formi. Kada je reč o napadu, moramo sa samopouzdanjem da šutiramo i iskoristimo svaku priliku koja nam se ukaže", kaže srpski trener.
Dejvid Dedžulijus je isto objasnio šta ih čeka i naglasio koliko je važno da se Bešiktaš drži sopstvenog plana igre.
"Imam dobar osećaj kada je u pitanju naš tim. Mi smo dobra ekipa. Real Madrid je takođe veoma talentovan tim, sa odličnim trenerom i vrhunskom organizacijom, što je svima dobro poznato. Zbog toga, kada izađemo na teren, moramo pravilno da sprovodimo naš plan igre, kako u napadu, tako i u odbrani. Moramo da ostanemo verni tom planu i da verujemo u sopstvene kvalitete", rekao je Amerikanac.
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Bešiktaš je trenutno na 13. mestu sa skorom 5-6, dok je Real Madrid na 7-4 i petoj poziciji, mada isti učinak imaju i Crvena zvezda, Fenerbahče, Žalgiris i Dubai.
Utakmica u Istanbulu na programu je u sredu od 18.00, što je jedini meč 12. kola tog dana.