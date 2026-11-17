Utakmicu sa kraljevskim klubom najavio je trener crno-belih, Dušan Alimpijević . "Igraćemo protiv jedne od najboljih napadačkih ekipa u Evroligi. Suočavamo se sa timom koji ume da kazni čak i najmanje greške. Zbog toga moramo da smanjimo broj izgubljenih lopti, posebno onih koje gubimo bez većeg pritiska protivnika. Takođe, moramo biti svesni da igramo protiv ekipe koja se u poslednjih sedam utakmica sastajala sa timovima u dobroj formi. Kada je reč o napadu, moramo sa samopouzdanjem da šutiramo i iskoristimo svaku priliku koja nam se ukaže ", kaže srpski trener.

Dejvid Dedžulijus je isto objasnio šta ih čeka i naglasio koliko je važno da se Bešiktaš drži sopstvenog plana igre.

"Imam dobar osećaj kada je u pitanju naš tim. Mi smo dobra ekipa. Real Madrid je takođe veoma talentovan tim, sa odličnim trenerom i vrhunskom organizacijom, što je svima dobro poznato. Zbog toga, kada izađemo na teren, moramo pravilno da sprovodimo naš plan igre, kako u napadu, tako i u odbrani. Moramo da ostanemo verni tom planu i da verujemo u sopstvene kvalitete", rekao je Amerikanac.

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Bešiktaš je trenutno na 13. mestu sa skorom 5-6, dok je Real Madrid na 7-4 i petoj poziciji, mada isti učinak imaju i Crvena zvezda, Fenerbahče, Žalgiris i Dubai.

Utakmica u Istanbulu na programu je u sredu od 18.00, što je jedini meč 12. kola tog dana.