Evroliga i Evrokup nikada neće nestati! Klubovima 3.600.000.000 evra u narednih deset godina
Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 18:43
Ćus Bueno o novim detaljima što se tiče elitnog takmičenja
Nastavlja se priča oko budućnosti Evrolige, kao i saradnji sa NBA ligom. Nedavno je Ćus Bueno izneo u intervjuu za "Jurohups" razne bitne detalje, sada se ponovo osvrnuo na sve što se dešava u elitnom evropskom takmičenju.
Izvršni direktor Evrolige bio je gost na "Business Sport Forumu", koji su zajednički organizovali "Marka" i "Expansion" i tu je dao nove informacije o razvoju elitnog takmičenja.
"Prilično brzo smo napravili plan. Bili smo ambiciozni sa vremenskim okvirom i potpunom transparentnošću. Tržište ga je veoma pozitivno prihvatilo. Razgovarali smo sa više od 50 investitora koji su želeli da ulože novac u ovaj projekat. Ono što sam želeo jeste da napravim plan koji će podići Evroligu na viši nivo", kaže Španac.
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Šta god da bude, sva takmičenja pod okriljem Evrolige opstaju.
"Evroliga i Evrokup nikada neće nestati. Imamo listu čekanja ljudi koji žele da postanu deo ovog projekta. Nismo želeli sukobe oko upravljanja ili unutrašnje konflikte".
Ogroman novac će doći u narednih deset godina.
"Najvažnije je bilo da se uskladimo i krenemo napred u skladu sa planom. Sve je odobreno i veoma smo zadovoljni. Imamo snažan identitet, snažnu zajednicu i bogatu tradiciju. Nešto takvo ne gradi se preko noći. Podaci pokazuju da ćemo klubovima u narednih deset godina doneti gotovo 3,6 milijardi evra".
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Naravno, moralo je da bude reči o saradnji sa NBA ligom.
"Naš plan A je Evroliga. Otvoreni smo da saslušamo predloge. Uvek moramo da slušamo i razmatramo ideje. Mi smo kompanija otvorena za sve. Ako oni dođu, postojaće četiri lige, a ne dve. Oni smatraju da, ako mi zarađujemo 100, oni zarađuju 300. Ne znam da li je to tačno. Svoje brojke držim pod kontrolom. U našem slučaju, ako zaradite 100, dobijate 100 i nema rizika. Svako ima svoj model. Naš je veoma jasan i bez rizika".
Ponovio je da incidenata na utakmicama nema, kao i da su evropski igrači trenutno najbolji na svetu.
"Evropski talenti su najbolji talenti u NBA ligi, dok ovde nema nikakvih problema sa navijačima", zaključio je.