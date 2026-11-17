Nastavlja se priča oko budućnosti Evrolige, kao i saradnji sa NBA ligom. Nedavno je Ćus Bueno izneo u intervjuu za "Jurohups" razne bitne detalje, sada se ponovo osvrnuo na sve što se dešava u elitnom evropskom takmičenju.

Izvršni direktor Evrolige bio je gost na "Business Sport Forumu", koji su zajednički organizovali "Marka" i "Expansion" i tu je dao nove informacije o razvoju elitnog takmičenja.

"Prilično brzo smo napravili plan. Bili smo ambiciozni sa vremenskim okvirom i potpunom transparentnošću. Tržište ga je veoma pozitivno prihvatilo. Razgovarali smo sa više od 50 investitora koji su želeli da ulože novac u ovaj projekat. Ono što sam želeo jeste da napravim plan koji će podići Evroligu na viši nivo", kaže Španac.