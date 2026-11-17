U prva dva kola Srbija i Crna Gora rutinski su savladale oba rivala, s tim što su srpski omladinci to učinili ubedljivijim rezultatima, pa su zbog bolje gol-razlike imali prednost pred odlučujući međusobni duel. Crnogorcima je bila neophodna pobeda, dok je domaćinu odgovarao i bod.

Međutim, umesto da iskoriste povoljnu početnu poziciju, izabranici Slađana Nikolića doživeli su pravi potop tokom prvih pola sata utakmice. Već posle 29 minuta na semaforu je stajalo neverovatnih 0:3. Crna Gora je do ogromne prednosti stigla golovima Vukote Kneževića, Velijka Mijovića i Matije Jovanovića, potpuno zatekavši domaću selekciju, koja je za manje od trećine utakmice uspela da prokocka sve što je gradila tokom prethodna dva kola.

Ipak, Orlići se nisu odmah predali. Jovan Ostojić je već u 30. minutu smanjio na 1:3, praktično u prvom napadu posle trećeg primljenog pogotka, da bi Dimitrije Šarić u nadoknadi prvog poluvremena zatresao mrežu za 2:3. Tako se Srbija za samo petnaestak minuta vratila iz gotovo bezizlazne situacije i na odmor otišla sa realnom nadom da može do izjednačenja koje bi joj donelo plasman u narednu fazu kvalifikacija.

Međutim, u drugom poluvremenu usledilo je veliko razočaranje. Srbija je uglavnom imala inicijativu, pokušavala da pronađe put do protivničkog gola, ali su napadi domaće selekcije bili jalovi, bez dovoljno konkretnosti i pravih prilika. Štaviše, Crna Gora je u ranoj fazi nastavka uspela još jednom da zatrese mrežu, ali je pogodak za potencijalnih 4:2 poništen zbog ofsajda.

Vreme je neumitno prolazilo, a sa njim su se topile i nade srpskih fudbalera. Ipak, u trećem minutu sudijske nadoknade dogodilo se nešto što je nakratko izazvalo erupciju oduševljenja na stadionu u Pančevu. Aleksa Damjanović, fudbaler Bajera iz Leverkuzena, pogodio je mrežu Crne Gore za naizgled spasonosnih 3:3. Srpski omladinci počeli su da slave izjednačenje koje bi ih odvelo u završnu rundu kvalifikacija, ali je radost bila kratkog daha.

Pomoćni sudija podigao je zastavicu i signalizirao ofsajd. Damjanović se zaista nalazio u nedozvoljenoj poziciji, i to prilično očiglednoj, čak izraženijoj od one zbog koje je prethodno poništen četvrti gol Crne Gore. Tako je poslednja nada Srbije ugašena, a Crnogorci su sačuvali pobedu koja im je bila neophodna za prolaz.

Srbija je, dakle, kao domaćin turnira i reprezentacija kojoj je u odlučujućoj utakmici odgovarao čak i remi, uspela da ostane bez mesta među 28 selekcija koje će se na proleće boriti za odlazak na Evropsko prvenstvo. Od tih 28 reprezentacija, njih osam izboriće učešće na kontinentalnom šampionatu u Češkoj, ali među kandidatima više neće biti srpskih omladinaca.

Ovaj neuspeh dolazi u trenutku kada srpski reprezentativni fudbal prolazi kroz izuzetno težak period. Seniorska selekcija vezala je osam poraza i završila takmičenje u Ligi nacija bez ijednog boda, a sada je i generacija do 19 godina ostala bez velikog takmičenja već na prvoj kvalifikacionoj prepreci. Za razliku od seniora, koji su se suočavali sa znatno kvalitetnijim protivnicima, omladinci su imali prednost domaćeg terena, povoljnu računicu i rivala protiv kojeg im pobeda nije bila neophodna. Ništa od toga nije bilo dovoljno.

Još jedan bolan rezultat, još jedna propuštena prilika i još jedna potvrda da kriza srpskog fudbala ne počinje i ne završava se seniorskom reprezentacijom.

PRETPOSLEDNJA RUNDA KVALIFIKACIJA ZA EVROPSKO PRVENSTVO IGRAČA DO 19 GODINA (poslednje kolo)

Crna Gora - Srbija 3:2 (3:2)

/Knežević 7, Mijović 10, Jovanović 29 - Ostojić 30, Šarić 45+1/

Farska Ostrva - Azerbejdžan 0:2 (0:1)

/Salimov 16, Kamara 67/