Zvezda bez Batlera u Milanu
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Vreme čitanja: 1min | uto. 17.11.26. | 18:48
Američki košarkaš ne igra protiv Olimpije
Crvena zvezda moraće bez Džereda Batlera na megdan Olimpiji! Poslednje vesti iz Milana kažu – američki bek neće nastupati u gradu mode zbog virusa. Kako je saopštio beogradski klub, neće moći da pomogne ekipi Ibona Navara od 20.30, kada je na programu meč sa italijanskim velikanom jer ga je virus sprečio da nastupa na večerašnjoj utakmici.
Crveno-beli će tako biti oslabljeni neigranjem jednog od najbitnijih košarkaša, dok se od ranije zna da u sastavu neće biti Čime Monekea, koji je ostao u Beogradu odlukom španskog stručnjaka.
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Ranije je govorio Ibon Navaro da su Džonatan Motli i Vojin Medarević takođe imali virus - konkretno pred put u Madrid na megdan Realu, ali je srpski košarkaš igrao za vikend protiv Cedevita Olimpije, dok Amerikanac nije bio u protokolu za meč sa slovenačkim timom. Sada i Batler ima virus, koji ga je sklonio iz protokola za meč sa milanskom Olimpijom.
Džered Batler bio je i jedini igrač koji je najavio put u Milano u ponedeljak, posle poslednjeg treninga, ali sada se isprečio taj virus da može i da nastupa.
Za sada ove sezone na 11 utakmica Amerikanac beleži devet poena, 1,7 skokova i 2,5 asistencija u proseku po meču, za 16 minuta provedenih na parketu.