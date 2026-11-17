Crvena zvezda moraće bez Džereda Batlera na megdan Olimpiji! Poslednje vesti iz Milana kažu – američki bek neće nastupati u gradu mode zbog virusa. Kako je saopštio beogradski klub, neće moći da pomogne ekipi Ibona Navara od 20.30, kada je na programu meč sa italijanskim velikanom jer ga je virus sprečio da nastupa na večerašnjoj utakmici.

Crveno-beli će tako biti oslabljeni neigranjem jednog od najbitnijih košarkaša, dok se od ranije zna da u sastavu neće biti Čime Monekea, koji je ostao u Beogradu odlukom španskog stručnjaka.