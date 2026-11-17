Eli Endijaje vratio se ove nedelje posle dva meseca provedena u Huventudu. Kako vam je delovao po povratku i koliko je motivisan? "Izuzetno je motivisan. Juče smo imali veoma lagan trening i objasnili smo mu nekoliko osnovnih stvari kojih se manje-više sećao iz perioda kada je sa nama prošao pripreme. Danas je normalno trenirao, u dobroj je fizičkoj formi, dolazi iz takmičarskog ritma i saigrači su ga odlično prihvatili. Svi ga poznaju i veoma ga cene kao čoveka, a mislim i kao igrača. On je košarkaš koji će nam pomoći. Potrebno mu je nekoliko dana da se potpuno uklopi, ali vidim da je motivisan i rekao mi je da je veoma srećan što je ponovo sa nama. Ovo doživljava kao priliku i svestan je da će imati drugačiju ulogu nego u Huventudu, gde je veoma dobro iskoristio vreme. Sada je još jedan igrač na raspolaganju ekipi, spreman da pomogne u svemu što bude potrebno".

U petak Blankosi gostuju Olimpijakosu. Da li je ova nedelja specifična kada je reč o pripremi utakmica? "U nedelji u kojoj imamo tri utakmice, poput ove, današnji trening je jedini koji ćemo održati, jer nas posle toga čekaju duga putovanja. Takve nedelje su veoma zahtevne, imamo malo vremena za pripremu, a želimo da se što bolje spremimo za utakmice. To predstavlja veliki napor za moje pomoćnike, koji su pod mnogo većim stresom nego u nedeljama sa dve utakmice. I igrači moraju mnogo da rade kako bi razumeli na koji način treba da se prilagode različitim protivnicima, posebno kada igramo u gostima, gde nemamo energiju sopstvene publike. Motivisani smo, nadamo se dobroj utakmici, da ćemo pronaći igrače koji budu u najboljem ritmu, odigrati dobru odbranu i smanjiti broj izgubljenih lopti. Možete mnogo da se bavite protivnikom, ali najvažnije je da mi dobro radimo ono što je do nas, da na terenu sprovedemo ono što smo vežbali na treninzima".

U procesu stvaranja prepoznatljivog stila igre, dokle je ekipa stigla?

"Izgradnja identiteta je veoma zahtevan posao. Potrebno je mnogo truda, upornosti i pozitivnog načina razmišljanja. Kada jednom izgradite taj identitet, sve postaje lakše. Ako ostanemo zajedno, čak i kada promenite nekog igrača, stvari funkcionišu jednostavnije. Svi bolje razumeju sistem, igrači prenose jedni drugima ono što se od njih očekuje, a isto tako pomažu novima koji dolaze", priča Martinez i dodaje:

"Još smo u tom procesu. Mnogo je lakše govoriti o identitetu nego ga zaista izgraditi. Potrebni su vreme i volja. Voljom sam veoma zadovoljan, a vreme prolazi svojim tokom. Na dobrom smo putu, ali još nismo stigli tamo gde želimo. To nije kritika na račun ekipe, jer je sasvim normalno da nam određene stvari još nedostaju. Oduševljen sam načinom na koji igrači pokušavaju da napreduju i kako svakog dana dolaze na trening sa pravim mentalitetom i spremnošću da rade. Hteo sam da kažem da nam treba još vremena, ali toliko nam ga je potrebno da... Ne, moramo da živimo u sadašnjosti i tu vreme ne može da nam služi kao izgovor. Mi smo Real Madrid, očekivanja su najveća moguća. Zadovoljan sam onim što trenutno imamo, ali pred nama je još mnogo posla".

Sledeće nedelje pojedini igrači odlaze u svoje reprezentacije. Kako kao trener gledate na reprezentativne prozore i činjenicu da igrači moraju da napuste klub?

"Gledam na to iz svog ugla, baš kao što svi ostali gledaju iz svog. Tako rade i nacionalni savezi, domaće lige, međunarodna takmičenja, pa i Evroliga. Kao trener Real Madrida, nisam za to da igrač mora da putuje u Kolumbiju, Čile... Ne znam gde bi Fakundo Kampaco trebalo da ide, ali i to je veoma daleko. On svakako neće putovati jer je povređen. Ne dopada mi se to zato što su igrači izloženi ogromnim fizičkim naporima. Igramo mnogo utakmica, sezona je veoma duga i takva situacija mi ne odgovara. Ali, ponavljam, to je moje viđenje. Znam da su igrači motivisani da nastupaju za svoje reprezentacije, da im to mnogo znači i potpuno ih razumem.

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U dahu je nastavio:

"S druge strane, reprezentacije imaju selektore koji žele da pobeđuju. Mnoge od njih poznajem, jer su mi kolege, i razumem da žele da imaju najbolje moguće igrače. A mi imamo mnogo veoma dobrih košarkaša. Voleo bih da ne odlaze, ali razumem zašto idu. Prilagođavamo se situaciji i držimo palčeve da se ne povrede. Ako se to ipak dogodi, šta da radimo, tako je kako je".

Kakvo je vaše mišljenje o mogućem dolasku NBA lige u Evropu?

"Ja sam trener i veoma sam posvećen svakodnevnom poslu. Postoje ljudi u klubu koji su mi preneli određene informacije o pregovorima koji se vode, ali ne sve, jer nisu ni dužni da mi ih prenose. Imam svoje mišljenje kao ljubitelj košarke, ali kao trener nisam uključen u te stvari. Prilagodiću se svakoj odluci koju moj klub donese. Verujem da će ta odluka biti dobra i takmičićemo se gde god nam kažu, sa najboljim mogućim pristupom. Ono u šta zaista verujem jeste da je Real Madrid klub sa impresivnom istorijom i da zaslužuje da igra u najboljim takmičenjima koja postoje, imajući u vidu njegovu tradiciju, potencijal, navijače, grad... Siguran sam da će naši čelnici doneti najbolje odluke i da će Madrid biti tamo gde mu je mesto, u najboljem mogućem položaju".

A kakvo je vaše mišljenje kao ljubitelja košarke?

"Meni se Evroliga zaista dopada. To je takmičenje koje postoji mnogo godina, ima veliku tradiciju i veoma je dobro organizovano. Ne znam, možda će i neko novo takmičenje biti tako organizovano, ali meni Evroliga deluje kao veoma stabilna liga koja već dugo održava izuzetno visok nivo".

Kako teče Kampacov oporavak? Kada bi mogao da se vrati na teren?

"Idemo dan po dan. Povrede mišića su komplikovane jer postoji veliki rizik da se problem ponovo javi. Na primer, kod Tea Maledona nije bila reč o mišićnoj povredi i u takvim situacijama medicinski tim je uvek optimističniji. Kada pitam Kampaca kako se oseća, kaže mi da mu je mnogo bolje. Ali, nije isto kada igrač može malo da trči i šutira i kada treba da se vrati normalnom treningu. Može dva dana sve da izgleda dobro, a onda na utakmici, kada su zahtevi veliki i napori se nagomilaju, postoji mogućnost da se povreda obnovi. Medicinski tim čini sve što može da ga vrati što pre, ali veoma smo oprezni. Ne želimo ništa da forsiramo i rizikujemo ozbiljniju obnovu povrede. Uvek nastojimo da se ne žalimo na stvari koje ne možemo da kontrolišemo, a povrede su jedna od njih", priča Martinez i zaključuje:

"Mnogo nam nedostaju Fakundo i Jantunen, ali imamo još veće poverenje u igrače koji su trenutno tu. Nadamo se da će se povređeni vratiti, ali bez žurbe, tek kada budu potpuno spremni".

EVROLIGA, 12. kolo

Utorak

17.00 (1,30) Dubai (17,00) Efes (4,10)

18.00 (3,70) Makabi Tel Aviv (16,00) Olimpijakos (1,35)

19.00 (1,15) Fenerbahče (20,00) Asvel (6,50)

19.00 (1,20) Žalgiris (19,00) Bajern (5,50)

20.30 (1,45) Barselona (16,00) Pariz (3,20)

20.30 (2,10) Milano (15,00) Crvena zvezda (1,90)

20.30 (4,10) Baskonija (17,00) Hapoel Tel Aviv (1,30)

20.45 (2,10) Partizan (15,00) Valensija (1,90)

21.00 (4,70) Virtus Bolonja (17,00) Panatinaikos (1,25)

Sreda

18.00 (3,00) Bešiktaš (16,00) Real Madrid (1,50)

*** Kvote su podložne promenama