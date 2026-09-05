Jedna od najgorih Fjorentina u istoriji, Grosu visi mač nad glavom
Vreme čitanja: 7min | sub. 05.09.26. | 17:45
Treći poraz viole na startu Serije A, ovoga puta od Torina na Franikuju - 1:2
Mislili su navijači Fjorentine da je prošlogodišnja borba sa opstanak nešto što se ne može ponoviti ove sezone. Ne samo da se ponovilo, nego je situacija još teža. Ekipa koju predvodi Fabio Groso postala je druga ekipa u istoriji kluba koja je vezala tri poraza u Seriji A, uz poražavajuću gol razliku 1:9. Danas je posle preokreta bodove sa Artemio Frankija odneo Torino - 2:1 (0:0).
Domaćinu nije pomoglo to što je poveo na početku drugog dela, snažnim udarcem Matea Pelegrinija sa ivice kaznenog prostora. Torino je pokazao da je karakterna ekipa, brzo se konsolidovao sastav Ignasija Abatea, stegao obruč oko kaznenog prostora protivnika i stigao do pobede. Rolando Mandragora je u svom stilu, razornim udarcem sa oko 25 metara pogodio metu u 73. minutu, dok je devet minuta kasnije Če Adams akrobatskim potezom sa vrha peterca postavio konačan rezultat.
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Sam početak meča nagoveštavao je bolji dan za Violu, pošto su u ranoj fazi gosti u dva navrata skidali loptu same gol-linije. Najpre je golman Peri nogom zaustavio udarac Mastantuona, da bi na odbitak požrtvovano reagovao Fortini i sprečio Enžija da postigne pogodak protiv bivšeg kluba. Međutim, kako je vreme odmicalo, Grosova ekipa je gubila kontrolu i dopuštala gostima opasne prodore po bokovima. Torino je preuzeo inicijativu preko raspoloženih Kačamanija i Mandragore, ali su sjajna parada Davida de Hee i izblokiran udarac od strane Dragušina sačuvali su mrežu domaćina pre odlaska na odmor, uz zvižduke nezadovoljnih tribina.
Na poluvremenu je Groso reagovao i ostavio neubedljivog Mastantuona u svlačionici, a šansu ukazao živahnom Njontu. To se ubrzo isplatilo kada je, posle velike greške golmana Lukasa Perija, Pelegrino doneo vođstvo Fjorentini (1:0) i postigao njen prvi gol u sezoni. Ipak, sastav Ignasija Abatea nije klonuo duhom; trener Torina je taktički konsolidovao ekipu, pa je ubrzo stigao fantastičan projektil Mandragore, a potom i akrobacija Čea Adamsa za potpuni preokret. Torino je tako proslavio prvu pobedu u šampionatu, dok je Fjorentinu ostavio prikovanu za dno tabele i u dubokoj krizi rezultata, urušenog samopouzdanja.
Nezadovoljni navijači Fjorentine uveliko traže otkaz za Grosa, iako se radi o samom startu sezone. Videćemo da li će nekadašnji prvak sveta sa Azurima uspeti da konsoliduje redove ili će “stradati” od mača koji mu definitivno visi nad glavom.
SERIJA A – 3. KOLO
Petak
Đenova - Komo - 1:4 (1:3)
/Osmajić 19 - Baturina 25, Diao 30, 78, Pas 40/
Subota
Fjorentina - Torino 1:2 (0:0)
/Pelegrino 47 - Mandragora 73, Adams 82/
18.00: (1,62) Inter (3,80) Napoli (5,80)
20.45: (1,70) Roma (3,60) Atalanta (5,30)
Nedelja
15.00: (2,55) Parma (3,15) Monca (2,95)
15.00: (2,70) Frozinone (3,35) Venecija (2,60)
18.00: (2,05) Bolonja (3,40) Sasuolo (3,70)
20.45: (2,15) Juventus (3,45) Milan (3,70)
Ponedeljak
18.00: (2,00) Kaljari (3,35) Leče (4,00)
20.45: (2,95) Udineze (3,15) Lacio (2,55)
***kvote su podložne promenama