Jedna od najgorih Fjorentina u istoriji, Grosu visi mač nad glavom

Mislili su navijači Fjorentine da je prošlogodišnja borba sa opstanak nešto što se ne može ponoviti ove sezone. Ne samo da se ponovilo, nego je situacija još teža. Ekipa koju predvodi Fabio Groso postala je druga ekipa u istoriji kluba koja je vezala tri poraza u Seriji A, uz poražavajuću gol razliku 1:9. Danas je posle preokreta bodove sa Artemio Frankija odneo Torino - 2:1 (0:0).

Domaćinu nije pomoglo to što je poveo na početku drugog dela, snažnim udarcem Matea Pelegrinija sa ivice kaznenog prostora. Torino je pokazao da je karakterna ekipa, brzo se konsolidovao sastav Ignasija Abatea, stegao obruč oko kaznenog prostora protivnika i stigao do pobede. Rolando Mandragora je u svom stilu, razornim udarcem sa oko 25 metara pogodio metu u 73. minutu, dok je devet minuta kasnije Če Adams akrobatskim potezom sa vrha peterca postavio konačan rezultat.