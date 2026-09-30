Još jedan otkaz u Holandiji, nižu se povrede u Ćavijevom timu
Vreme čitanja: 2min | sre. 30.09.26. | 15:23
Makar je u štoperskoj liniji...
Mnoge reprezentacije su imale nepredviđenih okolnosti sa povredama i otkazima igrača u ovom reprezentativnom prozoru za Ligu nacija, ali niko kao Holandija.
Još pre prvog meča su sa Ćavijevog spiska otpali napadači Donijel Malen iz Rome i Džastin Klajvert iz Bornmuta. Potom im se u meču sa Nemačkom povredio prvi napadač Brajan Brobi, a nakon meča je reprezentaciju zbog povrede napustio i defanzivac Lutsharel Gertruida iz PSV Ajndhovena. Na utakmici protiv Srbije se povredio Kodi Gakpo, da bi danas Ćaviju stigla još jedna loša vest. Totenhemov štoper Jan Pol van Heke napustio je trening kamp zbog povrede stopala.
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Van Heke je odigrao oba meča protiv Nemačke i Srbije sa punom minutažom i očigledno platio cenu. Ćavi je odlučio da ne zove zamenu, ali se iz mlade reprezentacije opet u A tim vratio Fajenordov vezista Dživaj Zehijel.
Holanđane sutra uveče očekuje vatreno gostovanje Grčkoj u Solunu. Domaćin je maksimalan nakon prva dva kola i ima svih šest bodova, a u Grčkoj vlada velika euforija zbog dobrih igara reprezentacije. Van Hekeov izostanak će svakako biti hendikep, ali makar na štoperskim pozicijama Ćavi ima alternative. Pored kapitena Virdžila van Dajka, koji je igrao u tandemu sa Van Hekeom na prethodna dva meča, tu su još i Jurijen Timber iz Arsenala, Miki van de Ven iz Totenhema, Jorel Hato iz Čelsija i Natan Ake iz Fenerbahčea.
Nakon gostovanja u Solunu, Holanđani u četvrtom kolu Lige nacija u Ajndhovenu dočekuju Srbiju.