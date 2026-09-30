Još jedan otkaz u Holandiji, nižu se povrede u Ćavijevom timu

Van Heke je odigrao oba meča protiv Nemačke i Srbije sa punom minutažom i očigledno platio cenu. Ćavi je odlučio da ne zove zamenu, ali se iz mlade reprezentacije opet u A tim vratio Fajenordov vezista Dživaj Zehijel.

Holanđane sutra uveče očekuje vatreno gostovanje Grčkoj u Solunu. Domaćin je maksimalan nakon prva dva kola i ima svih šest bodova, a u Grčkoj vlada velika euforija zbog dobrih igara reprezentacije. Van Hekeov izostanak će svakako biti hendikep, ali makar na štoperskim pozicijama Ćavi ima alternative. Pored kapitena Virdžila van Dajka, koji je igrao u tandemu sa Van Hekeom na prethodna dva meča, tu su još i Jurijen Timber iz Arsenala, Miki van de Ven iz Totenhema, Jorel Hato iz Čelsija i Natan Ake iz Fenerbahčea.

Nakon gostovanja u Solunu, Holanđani u četvrtom kolu Lige nacija u Ajndhovenu dočekuju Srbiju.