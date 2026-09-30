Javio se i Gvardiola: Navijači Sitija – tu sam, prebrodićemo ovo zajedno

Španac je u maju ove godine, posle decenije provedene u Mančesteru, napustio klupu Sitija. Mnogi su zbog optužbi tokom prethodnih dana njegove uspehe i 17 osvojenih trofeja sa engleskim klubom doveli u pitanje, a odlazak povezali sa potencijalnom kaznom koja se osmostrukom prvaku Engleske smeši, sugerišući da je 'na vreme pobegao'. Valja pak podsetiti da Gvardiola, otkako je proces započet, nikada nije bežao od pitanji vezanih za isti te da je uvek stajao u odbranu čelnih ljudi Mančester Sitija.

“Zašto sam branio klub i ove ljude? Zato što radim s njima. Kada ih za nešto optuže, pitam ih: ’Ispričajte mi o čemu se radi.’ Oni mi objasne i ja im verujem. Rekao sam im: ’Ako me slažete, sutradan više nisam tu. Otići ću i neću vam više biti prijatelj. Poklanjam vam svoje poverenje jer vam verujem 100% od prvog dana i zbog toga branim klub.’ Kada ovde stavite nešto [sponzora], to je preplaćeno, ali kod drugih [klubova] novac dolazi iz SAD, pa je novac u redu, čak i ako je iznos veći. Moramo da se nosimo s tim, moramo da se borimo protiv toga. Kao i uvek, ja sam veliki pristalica ove organizacije, bez ikakve sumnje”, rekao je Gvardiola još u maju 2022. godine.