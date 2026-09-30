Porto iz vedra neba – Kris Smoling!

Iskusni Englez ima 36 godina, bez kluba je od ovog leta i danas je doputovao u Porto da bi obavio lekarske preglede i potpisao ugovor do kraja sezone.

Smoling je najpoznatiji po igrama u dresu Mančester Junajteda, čiji dres je nosio čak devet sezona. Došao je 2010. godine iz Fulama kao talentovan štoper, a tadašnji plan Aleksa Fergusona bio je da stasava uz Nemanju Vidića i Rija Ferdinanda. Sličnu projekciju je imao i Fil Džons, koji je došao godinu nakon Smolinga.

Ubrzo je postao i reprezentativac Engleske, godinama nakon Vidićevog i Ferdinandovog odlaska bio oslonac Crvenih đavola, ali nikada nije dosegao visine koje su mu se predviđale. U leto 2019. je otišao na pozajmicu u Romu gde je zadovoljio i sledeće godine je otkupljen. Iako se mučio sa povredama, ostavio je prilično pristojan utisak tokom pet sezona u dresu rimske Vučice.

Napustio je klub pretprošlog leta kada je kao slobodan igrač potpisao za saudijsku Al Fajhu. Tamo je odigrao 67 mečeva za dve sezone, nije imao povrede, ali nije dobio ni novi ugovor. Povezivao se ovog leta sa povratkom u Englesku, šuškalo se i o interesovanju Valensije, a na kraju je kao grom iz vedra neba odjeknula vest da će potpisati za Porto. Pojačaće štopersku liniju u kojoj su još Jakub Kivior, Neuen Perez, Jan Bednarek i Dominik Prpić.