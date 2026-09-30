Kris Džons: Trener nam je rekao da više verujemo jedni drugima
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sre. 30.09.26. | 15:15
"Moramo i da popravimo postavljanje u odbrani, protok lopte u napadu...", preneo je bek Crvene zvezde Navarove reči
Očajno je Crvena zvezda ušla u sezonu, porazima kod kuće od Žalgirisa i Hapoel Tel Aviva. Priliku da poprave utisak crveno-beli će imati u četvrtak od 20 časova, kada će ponovo u Areni igrati protiv Anadolu Efesa, koji je izgubio od Barselone, a onda savladao Real Madrid.
Uoči utakmice sa novinarima je razgovarao Kris Džons i preneo trenerove reči upućene igračima posle drugog poraza.
"Bitno je da zadržimo zajedništvo, da pokrivamo jedni druge, da više pažnje posvetimo na detalje u odbrani, protoku lopte u napadu i da verujemo jedni drugima. Kratko smo zajedno, još se uigravamo i siguran sam da ćemo biti bolji. Nema izgovora, moramo da nastavimo da radimo i rezultati će doći. I ja sam moram da budem bolji", istakao je bek crveno-belih.
Izabrane vesti
Više puta je Džons ponovio da je trener Ibon Navaro insistirao na poverenju među igračima. Navijači su ostajanjem u dvorani i pesmom dugo po završetku utakmice pružili podršku ekipi i pokazali da oni veruju u bolje rezultate.
"Mnogo nam znači takva podrška, daje nam dodatnu motivaciju".