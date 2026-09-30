Jedanaest godina kasnije Novak i dalje nedodirljiv u Pekingu... Ali jedan detalj brine

Bilo je to početkom oktobra 2015. godine. Novak Đoković je kao prvi teniser sveta hitao kao još jednoj, šestoj tituli u Pekingu. Imao je Đoković tada 28 godina i deset grend slem titula. Rodžer Federer je bio drugi reket sveta, Endi Mari i Sten Vavrinka na trećem i četvrtom mestu, a Rafa Nadal u tom trenutku, tek osmi. Top 10 su još činili Kej Nišikori, Tomaš Berdih, David Ferer, Miloš Raonić i Žil Simon.

Bio je to poslednje pojavljivanje čoveka koji će u međuvremenu postati najbolji teniser svih vremena, na pekinškom ATP 500 turniru. U savršenim kalkulacijama i doktoriranju ATP kalendara, za kinesku prestonicu jednostavno nije bilo mesta za Đokovića. Sve do 2026. godine i današnjeg dana, dana kada se čovek sa maksimalnim učinkom vratio u Peking! Posle 11 godina Novak je i dalje nedodirljiv, a u prvom kolu precrtao je Portugalca Bruna Boržesa za neverovatnih 30/30 otkako je prvi put zaigrao na "Čajna openu" - 0:2 (3:6, 6:7).