Jedanaest godina kasnije Novak i dalje nedodirljiv u Pekingu... Ali jedan detalj brine
Vreme čitanja: 3min | sre. 30.09.26. | 15:02
Srpski as savladao Portugalca Nuna Boržesa, ali se tokom drugog seta mučio sa disanjem
Bilo je to početkom oktobra 2015. godine. Novak Đoković je kao prvi teniser sveta hitao kao još jednoj, šestoj tituli u Pekingu. Imao je Đoković tada 28 godina i deset grend slem titula. Rodžer Federer je bio drugi reket sveta, Endi Mari i Sten Vavrinka na trećem i četvrtom mestu, a Rafa Nadal u tom trenutku, tek osmi. Top 10 su još činili Kej Nišikori, Tomaš Berdih, David Ferer, Miloš Raonić i Žil Simon.
Bio je to poslednje pojavljivanje čoveka koji će u međuvremenu postati najbolji teniser svih vremena, na pekinškom ATP 500 turniru. U savršenim kalkulacijama i doktoriranju ATP kalendara, za kinesku prestonicu jednostavno nije bilo mesta za Đokovića. Sve do 2026. godine i današnjeg dana, dana kada se čovek sa maksimalnim učinkom vratio u Peking! Posle 11 godina Novak je i dalje nedodirljiv, a u prvom kolu precrtao je Portugalca Bruna Boržesa za neverovatnih 30/30 otkako je prvi put zaigrao na "Čajna openu" - 0:2 (3:6, 6:7).
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Nikoga od pomenutih protagonista iz prvog pasusa više nema među deset najboljih na svetu. Štaviše, većina je okačila reket o klin, Stan Vavrinka će se od tenisa oprostiti krajem oktobra u Bazelu, Nišikorijev poslednji ples odigraće se ove sedmice u Tokiju, a Novak je, iako telo uzima danak i dalje u teniskom vrhu. U Peking je došao kao 11. teniser sveta, potencijalna titula, koja posle ranog ispadanja u Sinsinatiju i na US Openu ne deljue suviše realno, vratila bi ga na osmo mesto.
Kako bilo, Novak je ranim brejkom, te vođstvom 3:0 najavio rutinsko osvajanje prvog seta u kojem je, pri vođstvu 4:2, ipak morao da spasava dve brejk lopte. Posle 43 minuta tenisa stigao je na pola puta do pobede, koju je izvojevao sa maksimalnih 2:0 iako je u drugom periodu igre imao određenih fizičkih poteškoća. Pri vođstvu Portugalca 3:2 tražio je medicinski tajm-aut nakon što se teško kretao i otežano disao. Delovalo je da ima problem sa trbušnim zidom.
I nakon lekarske pauze, jasno se videlo da Novak uglavnom dominira u razmenama, izmišlja i juri neodbranjive udarce, ali to nije bilo dovoljno za brejk. Drugim rečima, Boržes ga je, kao u njihovom prošlogodišnjem duelu u Atini, naterao na taj-brejk. Tamo je srpski as zagospodario situacijom, poveo sa 3:0, te 4:1, nakon čega nije bilo povratka za 49. tenisera sveta kojem je dozvolio svega dva poena u 13. gemu drugog seta.
O Đokovićevoj motivaciji da ostane neporažen u Pekingu i osvoji 102. titulu karijeri, jasno govore i izjave uoči meča koji je danas dobio.
"Moj rekord na tlu Kine govori za sebe. I on mi donosi tu novu dimenziju samopouzdanja koja mi je zaista neophodna. Telo se do sada dobro ponašalo po pitanju toga kako sam se osećao dok sam igrao. Nije ovde pitanje uživanja. Mogu da igram egzibicije i da uživam u punim tribinama, ali ako igram profesionalnu turnir, igram da ga osvojim. I to mi je primarna motivacija. Da se takmičim i pobedim čoveka sa druge strane mreže."
Danas ke Boržes osetio magiju najboljeg svih vremena, video 24 Đokovićeva vinera i nisu mu pomogli ni fizički problemi rivala. Novak je upisao prvi trijuf još od četvrtfinala Vimbldona i pobede nad Feliksom Ožeom Aljasimom, te izbegao četvrti uzastopni poraz. Takav scenario na nivou čitave karijere desio mu se samo 2007. godine kada je vezao pet neuspeha.
Novakov naredni rival biće domaći takmičar i 104. teniser sveta Junčaokete Bu.