Još jedan stranac na krovu: Voždovac doveo belgijskog beka

Loš početak sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije i dva poraza u prva dva kola primorali su upravu Voždovca da još ozbiljnije krenu u potragu za pojačanjima. Pre nekoliko dana su doveli francuskog štopera Maksimilijena Busu, a u sredu su promovisali i novog desnog beka, Funu Virsija Ensola.

Reč je o 21-godišnjem Belgijancu koji je prethodnih godinu i po dana bio član prvog tima tamošnjeg prvoligaša Kortrajka, ali za to vreme je zabeležio samo šest nastupa. Zato, u potrazi za većom minutažom Virsij Ensolo je rešio da promeni klub.