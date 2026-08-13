Još jedan stranac na krovu: Voždovac doveo belgijskog beka
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 10:05
Doskorašnji fudbaler Kortrajka Funa Virsij Ensolo promovisan je u sredu u Beogradu
Loš početak sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije i dva poraza u prva dva kola primorali su upravu Voždovca da još ozbiljnije krenu u potragu za pojačanjima. Pre nekoliko dana su doveli francuskog štopera Maksimilijena Busu, a u sredu su promovisali i novog desnog beka, Funu Virsija Ensola.
Reč je o 21-godišnjem Belgijancu koji je prethodnih godinu i po dana bio član prvog tima tamošnjeg prvoligaša Kortrajka, ali za to vreme je zabeležio samo šest nastupa. Zato, u potrazi za većom minutažom Virsij Ensolo je rešio da promeni klub.
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Zmajevi su to iskoristili i sada za nastavak takmičenja imaju još jednog stranca. Od ranije, tu su Holanđani Ašraf Madi i Kvinsi Tavares, Kinez Zihao Lin, Nigerijac Aba Adam Musa i Japanac Ju Horike.
U prva dva kola izabranici Dejana Brankovića nisu uspeli da sačuvaju svoju mrežu, te su od Dubočice i Borca 1926 gubili sa po 0:1. Popravni će imati u petak, kada im u goste bude došao Grafičar. U teoriji Virsij Ensolo bi mogao da debituje na tom meču, ali realno biće mu potrebno još neko vreme da se uigra sa novim saigračima.
“Pre dolaska u Srbiju prošao sam omladinske selekcije Genta, a zatim potpisao za Kortrajk. To je klub u kojem sam započeo profesionalnu karijeru i upisao prve nastupe. Sada sam veoma uzbuđen zbog novog izazova i jedva čekam da se borim za ovaj grb na terenu”, kazao je mladi Belgijanac na promociji.
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 3. KOLO
Petak
20.00: Loznica – Borac 1926
20.00: Napredak – Metalac
20.00: Spartak Subotica – Teleoptik
20.00: Voždovac – Grafičar
Subota
17.30: Proleter 023 – Dubočica
17.30: Smederevo – Bor 1919
19.00: Javor – OFK Vršac
21.00: Jedinstvo Ub – TSC Bačka Topola