Mobilizacija na Ajbroksu: Navijači besni, najbolji igrači povređeni, juri se minus iz Poljske

Atmosfera na Ajbroksu je usijana, već je upaljen crveni alarm. Navijači su digli glas protiv uprave kluba. Menadžer Derek Mekinis je već pod baražnom vatrom medija. Da sve bude gore, Rendžers će na duži period biti bez dvojice ključnih igrača. Tur Romens će biti van stroja osam nedelja pošto je istegao prepone protiv Hibernijana, dok je sezona gotovo završena za najboljeg igrača, napadača Jusefa Čermitija, koji je pokidao prednji ukršteni ligamente kolena i biće van terena sigurno devet meseci i teško ćemo ga videti pre aprila-maja.

20.30: (1,60) Rendžers (4,20) Jagjelonija (5,30)

Makines vapi za novajlijama do kraja letnje pijace. Potrebni su bek, krilo i napadač. Prva akvizicija biće Kuhaib Driuš, koji će za oko 8.000.000 evra stići na Ajbroks iz PSV Ajndhovena.

“Jačanje odbrane nam je prioritet. Nemamo mnogo opcija u defanzivi. Nemamo levonogog defanzivca u timu i želimo da pokušamo da rešimo to što je pre moguće. Očigledno je da gubimo igrača Jusefovih sposobnosti, pa moramo da razmotrimo i opcije u napadu. Mislim da se sa ovim brojem povređenih fudbalera igramo vatrom. Dobra stvar je što imamo mogućnost da reagujemo”, rekao je Mekinis pred večerašnji (20.45) revanš sa Jagjelonijom.