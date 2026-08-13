Mobilizacija na Ajbroksu: Navijači besni, najbolji igrači povređeni, juri se minus iz Poljske
Vreme čitanja: 3min | čet. 13.08.26. | 10:13
Već je upaljen crveni alarm u plavom delu Glazgova posle očajnog starta sezone pred revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope sa Jagjelonijom (20.45)
Košmaran početak sezone za Rendžers. Slavni klub iz Glazgova sakupio je samo bod posle dva kola škotskog Premijeršipa, dok je prošle nedelje poražen u Bjalistoku od Jagjelonije (1:2) u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.
Kako su Policajci krenuli u novu sezonu, tako je i Vanja Dragojević. U prvom startu za novi tim proteklog vikenda protiv Hibernijana (1:2) na početku meča je skrivio jedanaesterac. Biće očigledno potrebno vreme da se mladi Srbin navikne na potpuno drugu dimenziju fudbala na Ostrvu za razliku od Mozzart Bet Superlige.
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Atmosfera na Ajbroksu je usijana, već je upaljen crveni alarm. Navijači su digli glas protiv uprave kluba. Menadžer Derek Mekinis je već pod baražnom vatrom medija. Da sve bude gore, Rendžers će na duži period biti bez dvojice ključnih igrača. Tur Romens će biti van stroja osam nedelja pošto je istegao prepone protiv Hibernijana, dok je sezona gotovo završena za najboljeg igrača, napadača Jusefa Čermitija, koji je pokidao prednji ukršteni ligamente kolena i biće van terena sigurno devet meseci i teško ćemo ga videti pre aprila-maja.
20.30: (1,60) Rendžers (4,20) Jagjelonija (5,30)
Makines vapi za novajlijama do kraja letnje pijace. Potrebni su bek, krilo i napadač. Prva akvizicija biće Kuhaib Driuš, koji će za oko 8.000.000 evra stići na Ajbroks iz PSV Ajndhovena.
“Jačanje odbrane nam je prioritet. Nemamo mnogo opcija u defanzivi. Nemamo levonogog defanzivca u timu i želimo da pokušamo da rešimo to što je pre moguće. Očigledno je da gubimo igrača Jusefovih sposobnosti, pa moramo da razmotrimo i opcije u napadu. Mislim da se sa ovim brojem povređenih fudbalera igramo vatrom. Dobra stvar je što imamo mogućnost da reagujemo”, rekao je Mekinis pred večerašnji (20.45) revanš sa Jagjelonijom.
Juri se na Ajbroksu gol minusa (1:2) iz Bjalistoka. Zanimljivo je da se Čermiti teško povredio nekoliko sati pre nego što je odbijena velika ponuda Galatasaraja. Propuštena je mogućnost velikog transfera. Nekadašnji menadžer Hartsa svestan je da mu se već drma stolica na Ajbroksu.
"Razumem da neće uvek biti sunce i duge, ali sam dobio ovaj posao s razlogom. Naravno da nije tako jednostavno kao što sam se nadao. To je deo trenerskog posla. Ima uspona i padova, ali radimo da se suočimo sa teškim vremenima”, rekao je Mekinis koji očekuje gromoglasnu podršku svih 50.000 navijača na Ajbroksu.
Menadžer Rendžersa stao je u odbranu Dragojevića posle lošeg debija pred navijačima na Ajbroksu, rekavši da Srbin nije napravio penal i da ne zna zašto je VAR drugačije odlučio. Nekadašnja uzdanica Partizana je igrala u Bjalistoku, ušla je u finišu meča, a ostaje da se vidi da li će mu se promeniti status posle lošeg debija na Ajbroksu pre četiri dana.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (REVANŠI)
Četvrtak
19.00: (1,33) Bešiktaš (5,10) Hradec Karlove (9,50), prvi meč: 1:0
19.00: (1,12) Omonija (9,50) Linkoln (19,0), prvi meč: 1:1
19.00: (1, 40) Univerzitatea Krajova (4,60) KuPS (8,00), prvi meč: 1:1
19.00: (2,30) Gornjik (3,40) Ferencvaroš (3,10), prvi meč: 0:1
19.00: (3,15) Pafos (3,45) Salcburg (2,25), prvi meč: 0:1
19.30: (5,70) KI Klaksvik (4,00) Leh Poznanj (1,60), prvi meč: 0:1
19.30: (2,40) Vikingur (3,50) Tun (2,85), prvi meč: 0:3
20.00: (2,40) CSKA Sofija (3,35) Makabi Tel Aviv (2,95), prvi meč: 3:0
20.30: (3,00) Anderleht (3,40) PAOK (2,35), prvi meč: 1:0
20.30: (1,60) Rendžers (4,20) Jagjelonija (5,30), prvi meč: 1:2
20.45: (6,75) Harts (4,40) Benfika, prvi meč: 1:6
21.00: (2,15) Egnatija (3,45) Šamrok (3,35), prvi meč: 1:3
***kvote su podložne promenama