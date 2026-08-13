Dončić o prodaji Lejkersa: Navikao sam na promene, jedva čekam da gradimo nešto posebno

Lejkersi imaju novu vlasničku strukturu, drugu za godinu dana. Čuvena franšiza prodata je za 12 milijardi američkih dolara i ova vest je odjeknula širom sveta.

Za manje od 24 sata od zvanične prodaje usledile su i reakcije igrača, a oglasila se i prva zvezda tima Luka Dončić.