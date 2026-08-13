Dončić o prodaji Lejkersa: Navikao sam na promene, jedva čekam da gradimo nešto posebno
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 10:01
Kajl Kuzma sumnja u ono što se dešava u njegovom bivšem klubu
Lejkersi imaju novu vlasničku strukturu, drugu za godinu dana. Čuvena franšiza prodata je za 12 milijardi američkih dolara i ova vest je odjeknula širom sveta.
Za manje od 24 sata od zvanične prodaje usledile su i reakcije igrača, a oglasila se i prva zvezda tima Luka Dončić.
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Slovenački reprezentativac izrazio je punu podršku novim vlasnicima i iz njegove iujave deluje da je prilično motivisan pred novu sezonu.
"Biti deo Lejkersa meni znači sve i jedva čekam da se vratim na teren i donesem šampionsku titulu u Los Anđeles. Navikao sam na velike promene u poslednjih nekoliko godina, ali znam da bez obzira na sve, da potencijal ovog kultnog tima ne poznaje granice. Jedva čekam da upoznam Džoša i Boba kako bismo mogli da počeno da radimo zajedno na izgradnji nečeg posebnog u Los Anđelesu", napisao je Dončić na Tviteru.
Međutim, ima i onih koji su sumnjičavi prema prodaji, a reč je o Kajlu Kuzmi.
"Niko ne pordaje dijamant za 14 meseci jer sve ide dobro", navodi Kuzma, koji je dres Lejkersa nosio od 2017. do 2021. godine, a sada je član Milvoki Baksa.
Novi vlasnici kluba su biznismeni Džoš Kušner i Bob Ajger. Obojica imaju ogromno iskustvo u biznisu i sportskoj industriji, a Kušner je nedavno pokazao želju da od FIFA kupi Svetsko prvenstvo. Ovaj projekat nije prošao, kao ni njihova želja da naprave franšizu u Los ANđelesu, tako da su se okrenuli Lejkersima.