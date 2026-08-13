Trinkijeri obukao crno-belo, pa poručio: Morate da znate čiji dres nosite

Velike promene i još veće ambicije zahvatile su PAOK krajem prošle sezone. Crno-beli su se vratili u Evrokup, a ne krije se želja da se u što skorije vreme zaigra u Evroligi.

Koliki apetiti vladaju u redovima solunskog kluba pokazao je dolazak Andree Trinkijerija. Iskusni stručnjak je predvodnik novog projekta i neko čiji će autoritet sa klupe da bude ključan u izgradnji moćnog PAOK-a. Poznat po svom šarmu, harizmu, ali i znanju i srčanosto Trinkijeri je zasukao rukave i počeo da radi sa ekipom.