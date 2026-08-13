Trinkijeri obukao crno-belo, pa poručio: Morate da znate čiji dres nosite
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 10:35
Jake reči italijanskog stručnjaka na prvom treningu PAOK-a
Velike promene i još veće ambicije zahvatile su PAOK krajem prošle sezone. Crno-beli su se vratili u Evrokup, a ne krije se želja da se u što skorije vreme zaigra u Evroligi.
Koliki apetiti vladaju u redovima solunskog kluba pokazao je dolazak Andree Trinkijerija. Iskusni stručnjak je predvodnik novog projekta i neko čiji će autoritet sa klupe da bude ključan u izgradnji moćnog PAOK-a. Poznat po svom šarmu, harizmu, ali i znanju i srčanosto Trinkijeri je zasukao rukave i počeo da radi sa ekipom.
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Već na prvom treningu mogao se videti entuzijazam kako u stručnom štabu, tako i među igračima PAOK-a, a sigurno je da će halom još dugo odzvanjati reči nekadašnjeg trenera Partizan Mozzart Beta.
"Imam igrače koje želim i vi ste moj tim snova. Uvek morate da znate čiji dres nosite i koju težinu on ima. Međutim, ta težina ne znači pritisak, već šta vi morate da uradite, vašu posvećenost i da pružite svaki put 100 posto. To je ono što tražim od va, da dajete svoj maksimum, ništa više. Dela govore više od rači. Ono što radite ima veću težinu od onog što govorite", rekao je italijanski stručnjak svojim igračima.
PAOK je zaista napravio snažan tim, dostojan da se bori za vrh Evrokupa i bude rival u grčkom šampionatu favorizovanim Panatinaikosu i Olimpijakosu, kao i gradskom rivalu Arisu.
Među crno-bele su došli nekadašnji evroligaški igrači Nik Kalates, Markus Foster i Naz Mitru Long. Doveden je prvi strelac francuskog šampionata Trevor Hadžins, stigla je nekadašnja velika želja Makabija Rejkon Grej i prekaljeni centar Kajl Aleksander. Za kraj, PAOK je lansirao pravu transfer bombu i direktno iz Panatinaikosa doveo Džedija Osmana.
Na papiru deluje moćno, a kakvi su mu dometi videće se već u grupnoj fazi Evrokupa u kojoj će solunski tim za rivale imati Bahčešehir, Manresu, Ulm, Romu SPQR, Lijetkabelis, Balkan i Monako, ukoliko francuski tim bude igrao pomenuto takmičenje.