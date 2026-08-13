Murinen: Pričao sam svaki dan sa Džabarijem... Hoću da budem prvi pik

Za crno-bele je na kraju odigrao ukupno 14 utakmica ove sezone u ABA ligi i Evroligi. Proveo je na terenu sve zajedno 104 minuta i postigao ukupno 35 poena, a sada će igrati pod trenerskom palicom čuvenog Džona Kaliparija. Jedino što je dobro za Partizan Mozzart Bet u celoj priči je da bi mogli da zarade 1.500.000 dolara ukoliko Finac posle NCAA karijere ode direktno u NBA.

Bilo kako bilo, do toga ima još vremena i nada se finski reprezentativac da bi mogao da bude prvi pik na draftu jednog dana, što je i rekao u kratkom intervjuu za društvene mreže pomenutog koledža.

Otkrio je da ga je savetovao nekadašnji drugi pik na NBA draftu, Džabari Parker. Amerikanac je takođe jedan od najvećih promašaja Partizan Mozzart Beta prošle sezone...

Makar je nešto naučio Murinena za to vreme.

"Iako imam samo 19 godina, igrao sam na mnogo različitih mesta. Prošle sezone, u Partizanu, bio sam veoma blizak sa Džabarijem Parkerom. Svakog dana smo razgovarali o košarci, životu... o svemu. Mnogo sam naučio od njega i trudio se da budem sve bolji. Znam šta treba da uradim kako bih stigao na sledeći nivo i zaista želim to da ostvarim. Želim da budem prvi pik na NBA draftu", rekao je Murinen.