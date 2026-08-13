Murinen: Pričao sam svaki dan sa Džabarijem... Hoću da budem prvi pik
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 10:52
Finski reprezentativac kaže da je mnogo naučio od nekadašnjeg drugog pika na NBA draftu
Period koji je Mika Murinen proveo u Partizan Mozzart Betu je za zaborav. Potpisao je trogodišnji ugovor sa beogradskim timom i očekivalo se da će mladi košarkaš imati bilo kakvu ulogu u crno-belom dresu, međutim na kraju je ispalo da je bolje da nije ni dolazio. Mogao je da stekne jako bitno iskustvo u redovima nekadašnjeg šampiona Evrope, da se izbrusi u Evroligi i ABA ligi, ali od njega nije bilo ništa i brzo je doneta odluka da se sa temperamentnim finskim klincem saradnja završi.
Otišao je u Sjedinjene Američke Države, gde će od naredne sezone nastupati za univerzitet Arkanzas, što mu je i bio cilj od samog početka, da mu Partizan Mozzart Bet bude odskočna daska za koledž. Na kraju je tako i bilo jer bi svakako otišao u NCAA, samo bez uticaja i bilo kakvog ostavljenog utiska u Beogradu.
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Za crno-bele je na kraju odigrao ukupno 14 utakmica ove sezone u ABA ligi i Evroligi. Proveo je na terenu sve zajedno 104 minuta i postigao ukupno 35 poena, a sada će igrati pod trenerskom palicom čuvenog Džona Kaliparija. Jedino što je dobro za Partizan Mozzart Bet u celoj priči je da bi mogli da zarade 1.500.000 dolara ukoliko Finac posle NCAA karijere ode direktno u NBA.
Bilo kako bilo, do toga ima još vremena i nada se finski reprezentativac da bi mogao da bude prvi pik na draftu jednog dana, što je i rekao u kratkom intervjuu za društvene mreže pomenutog koledža.
Otkrio je da ga je savetovao nekadašnji drugi pik na NBA draftu, Džabari Parker. Amerikanac je takođe jedan od najvećih promašaja Partizan Mozzart Beta prošle sezone...
Makar je nešto naučio Murinena za to vreme.
"Iako imam samo 19 godina, igrao sam na mnogo različitih mesta. Prošle sezone, u Partizanu, bio sam veoma blizak sa Džabarijem Parkerom. Svakog dana smo razgovarali o košarci, životu... o svemu. Mnogo sam naučio od njega i trudio se da budem sve bolji. Znam šta treba da uradim kako bih stigao na sledeći nivo i zaista želim to da ostvarim. Želim da budem prvi pik na NBA draftu", rekao je Murinen.