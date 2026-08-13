Još jedan veliki posao Vojvodine: Rosić na Karađorđu do 2029.

Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 16:09
Najkonstantniji igrač Stare dame stavio paraf na novi trogodišnji ugovor
Iako je bilo zainteresovanih za usluge jednog od najboljih golmana Mozzart Bet Superlige, Dragan Rosić će ostati na Karađorđu još neko vreme. U tome ide u prilog poslednji potez čelnika Stare dame koji su potpisali novi trogodišnji ugovor sa čuvarom mreže sa Zlatibora.
Povremeni srpski reprezentativac već duže vreme važi za najboljeg golmana u srpskoj eliti, a partije koje pruža od starta sezone samo to potvrđuju. Ko zna kako bi Lale tek prošle u Evropi da Rosić nije odbranio nekoliko zicera i protiv Ferencvaroša i protiv Ajaksa, a moguće da bi im i bodovni saldo u prvenstvu bio nešto manji da nije bilo spasonosnih intervencija 29-godišnjaka na golu.
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„Neizmerno sam srećan i zahvalan, pre svega celoj upravi, na čelu sa predsednikom Dragoljubom Zbiljićem, a potom i stručnom štabu, na poverenju koje su mi ukazali. Trudiću se da to uzvratim na terenu. Prvi utisci su najpozitivniji i mislim da nas čekaju dobre stvari“, rekao je Rosić za klupski sajt.
Dodao je iskusni golman da ne bi imao ništa protiv da ostane i duže od tri godine u Novom Sadu.
„Voleo bih da ostanem dugi niz godina u Novom Sadu. Navijačima se zahvaljujem na bezuslovnoj ljubavi, što smo videli na primerima evropskih mečeva. Pozivam ih da nastave da veruju u nas, da veruju u naš talas i projekat koji gradimo, a koji sigurno ne može biti bezuspešan. Pozivam ih da svi zajedno budemo deo nečeg velikog, iz nedelje u nedelju“, poručio je Rosić.
Rosić je u redove Novosađana došao u januaru 2024. godine iz niškog Radničkog, a iako u početku nije bio standardan, kasnije je postao nezamenljiv među stativama Lala i jedan od simbola ove generacije Vojvodine.
Veliki posao su čelnici Voše napravili ovog leta sa brojnim zvučnim akvizicijama od kojih je poslednji u redu bio defanzivac Erhan Mašović, ali produžetak saradnje sa iskusnim čuvarom mreže mogao bi da bude i najbolji potez koji su Novosađani napravili ovog leta, imajući u vidu u kakvoj je formi i koliko je doprineo rezultatu Stare dame.