Još jedan veliki posao Vojvodine: Rosić na Karađorđu do 2029.

„Neizmerno sam srećan i zahvalan, pre svega celoj upravi, na čelu sa predsednikom Dragoljubom Zbiljićem, a potom i stručnom štabu, na poverenju koje su mi ukazali. Trudiću se da to uzvratim na terenu. Prvi utisci su najpozitivniji i mislim da nas čekaju dobre stvari“, rekao je Rosić za klupski sajt.

Dodao je iskusni golman da ne bi imao ništa protiv da ostane i duže od tri godine u Novom Sadu.

„Voleo bih da ostanem dugi niz godina u Novom Sadu. Navijačima se zahvaljujem na bezuslovnoj ljubavi, što smo videli na primerima evropskih mečeva. Pozivam ih da nastave da veruju u nas, da veruju u naš talas i projekat koji gradimo, a koji sigurno ne može biti bezuspešan. Pozivam ih da svi zajedno budemo deo nečeg velikog, iz nedelje u nedelju“, poručio je Rosić.

Rosić je u redove Novosađana došao u januaru 2024. godine iz niškog Radničkog, a iako u početku nije bio standardan, kasnije je postao nezamenljiv među stativama Lala i jedan od simbola ove generacije Vojvodine.

Veliki posao su čelnici Voše napravili ovog leta sa brojnim zvučnim akvizicijama od kojih je poslednji u redu bio defanzivac Erhan Mašović, ali produžetak saradnje sa iskusnim čuvarom mreže mogao bi da bude i najbolji potez koji su Novosađani napravili ovog leta, imajući u vidu u kakvoj je formi i koliko je doprineo rezultatu Stare dame.