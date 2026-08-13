Iz Efesa najavili pojačanje, pa govorili o Larkinu: Nema smisla zadržavati igrača koji ne žei da ostane

Larkin će naredne sezone braniti boje Fenerbahčea, a o njegovom odlasku je za Agenciju Anadolija govorio generalni menadžer Pivara Alper Jilmaz . "Gradimo novi Anadolu Efes. Potrebna nam je grupa igrača koja će na najbolji način predstavljati Efes. U skladu sa tim i postupamo. Postoji još jedan igrač koji će nam se pridružiti i mislim da ćemo to sutra objaviti" , počeo je Jilmaz , verovatno misleći na Dorona Fetsa Rasela čije se ozvaničenje iščekuje.

Nastavio je glavni operativac Efesa da priča o zbivanjima u klubu.

"Imali smo prošle sezone izuzetno velike probleme sa povredama. Smatramo da Papajanis koji se povredio na početku prošle sezone i Kordinije koji je operisan na kraju neće biti u fizičkom stanju koje želimo na početku ove takmičarske godine. Tržište je bilo malo drugačije. Postoje timovi koji troše veoma veliki novac. Prelazni rok nikad ne prestaje. Mogu se dogoditi povrede, a može se pojaviti i veoma dobar igrač pod izuzetno povoljnim uslovima. Roster je kompletiran, a novo pojačanje je igrač koji može da pokriva pozicije jedan i dva".

Naravno, morao je da razjasni situaciju oko Šejna Larkina i njegovog odlaska.

"Larkin je neko koga jako volim i cenim. Vodio sam pregovore za njegov dolazak 2018. i bio sam srećan kada smo ga doveli. Međutim, mi smo profesionalci i plaćeni smo za ono što radimo. Larkin je odlučio da posle osam godina promeni sredinu i zaigra za drugi klub. Tu odluku je saopštio preko svojih agenta, mi smo je razumeli i ne mislim da ima previše smisla zadržavati igrača koji ne želi da ostane", rekao je generalni menadžer Efesa.