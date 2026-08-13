Iz Efesa najavili pojačanje, pa govorili o Larkinu: Nema smisla zadržavati igrača koji ne žei da ostane
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 16:19
"Međutim, mi smo profesionalci i plaćeni smo za ono što radimo. Larkin je odlučio da posle osam godina promeni sredinu i zaigra za drugi klub"
Anadolu Efes ne samo da je doživeo određene promene tokom leta, već se može reći da je ostao bez simbola klub.
Tabor dvostrukog prvaka Evrope napustio je Šejn Larkin. Iskusni bek bio je deo svih najvećih uspeha tima iz Istanbula, a ovog leta je odlučio da završi "epizodu" koja je trajala od 2018. i promeni sredinu, ali ne i grad.
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Larkin će naredne sezone braniti boje Fenerbahčea, a o njegovom odlasku je za Agenciju Anadolija govorio generalni menadžer Pivara Alper Jilmaz.
"Gradimo novi Anadolu Efes. Potrebna nam je grupa igrača koja će na najbolji način predstavljati Efes. U skladu sa tim i postupamo. Postoji još jedan igrač koji će nam se pridružiti i mislim da ćemo to sutra objaviti", počeo je Jilmaz, verovatno misleći na Dorona Fetsa Rasela čije se ozvaničenje iščekuje.
Nastavio je glavni operativac Efesa da priča o zbivanjima u klubu.
"Imali smo prošle sezone izuzetno velike probleme sa povredama. Smatramo da Papajanis koji se povredio na početku prošle sezone i Kordinije koji je operisan na kraju neće biti u fizičkom stanju koje želimo na početku ove takmičarske godine. Tržište je bilo malo drugačije. Postoje timovi koji troše veoma veliki novac. Prelazni rok nikad ne prestaje. Mogu se dogoditi povrede, a može se pojaviti i veoma dobar igrač pod izuzetno povoljnim uslovima. Roster je kompletiran, a novo pojačanje je igrač koji može da pokriva pozicije jedan i dva".
Naravno, morao je da razjasni situaciju oko Šejna Larkina i njegovog odlaska.
"Larkin je neko koga jako volim i cenim. Vodio sam pregovore za njegov dolazak 2018. i bio sam srećan kada smo ga doveli. Međutim, mi smo profesionalci i plaćeni smo za ono što radimo. Larkin je odlučio da posle osam godina promeni sredinu i zaigra za drugi klub. Tu odluku je saopštio preko svojih agenta, mi smo je razumeli i ne mislim da ima previše smisla zadržavati igrača koji ne želi da ostane", rekao je generalni menadžer Efesa.