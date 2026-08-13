Neće Osimen nigde! Biće sve u redu sa platom i porezima, Galata imuna na 130.000.000

U poslednje vreme postojali su određeni problemi oko ispata plate Osimenu, kao i poreske začkoljice, međutim smetnje su otklonjene, Osimenu je plaćeno ono što mu se duguje, a predsednik kluba Dursun Ozbek lično je razgovarao sa Nigerijcem kako bi ga uverio da će i problemi sa porezom biti blagovremeno otklonjeni.

Saudijski velikan je očigledno želeo da ugrabi priliku, ali Pletenberg tvrdi da 27-godišnjak neće nigde, odnosno da Gaslata ne želi da uđe u pregovore, a kamoli da pusti golgetera čiji ugovor datira do leta 2029. godine. Al Hilalova želja za Osimenom nije se probudila juče, već ga je velikan iz Rijada želeo i prošlog leta kada je nudio Napoliju 65.00.000 + 5.000.000 evra. Međutim, Galata je bila oduševljena nakon godinu dana pozajmice i ugrabila je Viktora za 75.000.000.

Osimen već dve sezone zaredom donosi Galatasaraju titulu prvaka Turske. Pretprošle sezone bio je Zlatna kopačka Superlige sa 26 pogodaka, dok je lani zbog nekolicine povreda manje igrao u domaćem šampionatu, ali je uspeo da isporuči 15 pogodaka i bude jedan od glavnih faktora u odbrani šampionskog naslova. Sveukupno Nigerijac može da se pohvali sa 59 pogodaka i 16 asistencija na 74 utakmice.