Neće Osimen nigde! Biće sve u redu sa platom i porezima, Galata imuna na 130.000.000
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 17:01
Al Hilal je "napao" istanbulskog velikana usmenom ponudom, ali Nigerijac će i naredne sezone igrati za šampiona Turske
Bio je Viktor Osimen jedna od najvećih transfer bombi u istoriji Galatasaraja, finansijski gledano najveća, bez ikakve konkurencije. Sa obeštećenjeom od 75.000.000 evra, te troškovima plate od 15.000.000 neto po sezoni, turski velikan već je dobrano probio ceh od 100.000.000 za zver iz Nigerije koja mu je u dve sezone mnogo donela.
Ima Galata priliku da pomenuti novac vrati jer joj je na vrata pokucao Al Hilal i prema informacijama pojedini turskih medija, ali i transfer eksperta Florijana Pletenberga, ispostavio usmenu ponudu od 130.000.000 evra. Pouzdani turski novinar Jagiz Sabundžoglu je na napise od sumi od 130.000.000 evra odgovorio: "Ja imam informaciju da se radi o 90.000.000 evra i dva igrača".
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U poslednje vreme postojali su određeni problemi oko ispata plate Osimenu, kao i poreske začkoljice, međutim smetnje su otklonjene, Osimenu je plaćeno ono što mu se duguje, a predsednik kluba Dursun Ozbek lično je razgovarao sa Nigerijcem kako bi ga uverio da će i problemi sa porezom biti blagovremeno otklonjeni.
Saudijski velikan je očigledno želeo da ugrabi priliku, ali Pletenberg tvrdi da 27-godišnjak neće nigde, odnosno da Gaslata ne želi da uđe u pregovore, a kamoli da pusti golgetera čiji ugovor datira do leta 2029. godine. Al Hilalova želja za Osimenom nije se probudila juče, već ga je velikan iz Rijada želeo i prošlog leta kada je nudio Napoliju 65.00.000 + 5.000.000 evra. Međutim, Galata je bila oduševljena nakon godinu dana pozajmice i ugrabila je Viktora za 75.000.000.
Osimen već dve sezone zaredom donosi Galatasaraju titulu prvaka Turske. Pretprošle sezone bio je Zlatna kopačka Superlige sa 26 pogodaka, dok je lani zbog nekolicine povreda manje igrao u domaćem šampionatu, ali je uspeo da isporuči 15 pogodaka i bude jedan od glavnih faktora u odbrani šampionskog naslova. Sveukupno Nigerijac može da se pohvali sa 59 pogodaka i 16 asistencija na 74 utakmice.