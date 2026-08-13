Novi odlazak iz Asvela: Senegalac promovisan u Olimpijakosu

Pojavile su se juče informacije da bi Embaj Endiaje mogao da bude jedan od niza igrača koji će napustiti Asvel, bez obzira na važeći ugovor sa timom iz Vilerbana do 2029. godine, što se na kraju i obistinilo kao tačno.

Senegalac je u skladu sa prethodnim glasinama napustio francuski tim i pojačao redove Olimpijakosa, saopštio je aktuelni šampion Evrope.