Novi odlazak iz Asvela: Senegalac promovisan u Olimpijakosu
Vreme čitanja: 1min | čet. 13.08.26. | 15:03
Ugovor na dve godine za Embajea Endiajea
Pojavile su se juče informacije da bi Embaj Endiaje mogao da bude jedan od niza igrača koji će napustiti Asvel, bez obzira na važeći ugovor sa timom iz Vilerbana do 2029. godine, što se na kraju i obistinilo kao tačno.
Senegalac je u skladu sa prethodnim glasinama napustio francuski tim i pojačao redove Olimpijakosa, saopštio je aktuelni šampion Evrope.
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Doskorašnji krilni centar Asvela stavio je paraf na dvogodišnju saradnju sa Olimpijakosom, koji je za njegove usluge platio obeštećenje od 350.000 evra, iako se prvobitno pominjala nešto veća cifra. Poznata je i plata koju će Endiaje inkasirati u Pireju. Kako navode grčki mediji, Senegalac će prve godine ugovora inkasirati 700.000 evra, druge 800.000.
Sada već bivši član Asvela iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri. Senegalac je lane u Evroligi imao prosek od 7,7 poena, 4,8 skokova, 1,2 asistencije i isto toliko ukradenih lopti.
Francuski tim je ovako pretrpeo novi odlazak, jer su pre Endiaja klub napustili Silven Fransisko, Danijel Tajs, Armoni Bruks i Nik Vajler Beb. Kada je reč o Olimpijakosu, opremu aktuelnog vlada Starog kontinenta su, uz Senegalca, zadužili još Žan Montero i Kodi Miler Mekintajer.