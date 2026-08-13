Srbin opet na čelu najtrofejnijeg kluba u Etiopiji
Vreme čitanja: 1min | čet. 13.08.26. | 15:29
Milutin Sredojević se vraća na klupu Sent Džordža posle 16 godina
U poslednje dve decenije najuspešniji fudbalski klub u Etiopiji, Sent Džordž, više je imao srpskih trenera nego domaćih. I ta tradicija se nastavlja, pošto se posle 16 godina u klub iz Adis Abebe vratio Milutin Sredojević.
Reč je o treneru koji Sent Džordžu doneo pet od ukupno 31 titule. U dva mandata, od 2004. do 2006, pa zatim i od 2007. do 2010. godine.
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Posle toga je Sredojević promenio nekoliko zemalja u Africi, vodio je Al Hilal Omdurman (Sudan), reprezentacije Ruande, Ugande, Zambije i Libije, Orlando Pajratse (Južna Afrika), Zamalek (Egipat), Al Meraih (Sudan) i ES Setif (Alžir).
18.00: (3,15) Obala Slonovače Ž (3,15) Gana Ž (2,25)
Sada se ponovo vraća u Etiopiju, u klub koji su od njegovog prethodnog odlaska trenirali i Dušan Kondić, Srđan Živojnov i Zlatko Krmpotić.
Sent Džordž je poslednji put bio šampion 2023. godine, a prošlo prvenstvo je okončao na šestom mestu, sa čak 14 bodova manje od lidera Sidame. Jasno, Sredojevićev zadatak je da vrati Sent Džordž na vrh.
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