Srbin opet na čelu najtrofejnijeg kluba u Etiopiji

U poslednje dve decenije najuspešniji fudbalski klub u Etiopiji, Sent Džordž, više je imao srpskih trenera nego domaćih. I ta tradicija se nastavlja, pošto se posle 16 godina u klub iz Adis Abebe vratio Milutin Sredojević.

Reč je o treneru koji Sent Džordžu doneo pet od ukupno 31 titule. U dva mandata, od 2004. do 2006, pa zatim i od 2007. do 2010. godine.