Zrenjanin i dalje bez fudbala, presporo ide rekonstrukcija Karađorđevog parka

Samo šta to vredi kada taj stadion trenutno ne ispunjava uslove za drugi rang...

Ne fali mu mnogo da bi dobio dozvolu, tek da se doteraju svlačionice, obavi nabavka neophodne opreme, postavi semafor, montiraju golovi, klupe i eventualno priključi još neki bojler. U teoriji sve to bi moglo da bude završeno veoma brzo, ali iz nekog razloga opština Zrenjanin, koja je zadužena za stadion, ne vidi razlog da požuri sa radovima.

Da se razumemo, gradski stadion u Zrenjaninu je otvoren još 1953. godine i normalno da su bili neophodni ozbiljni radovi na njemu. Nove su tribine, stolice, tartan za atletsku stazu i mnoge druge stvari... Sporan je samo momenat da je rekonstrukcija, koja je počela još pre sedam godina, nekoliko puta probijala rokove.

Kako piše portal Zrenjaninski.com, krajem jula je iz Pokrajne stiglo obaveštenje da će za završatak rekonstrukcije Pokrajinska vlada da prosledi 11.500.000 dinara. To bi trebalo da bude dovoljno sredstava za sve pomenute preostale radove, samo nekako sve to usporeno teče.

Prema saznanjima Mozzart Sporta, ta sredstva još nisu stigla na potrebnu adresu, pa je najviše zapelo oko raspisivanja nabavke. Opština tek treba da krene u akciju, kako bi se popunile svlačionice namenjene za ekipe, sudijska svlačionica i lekarska kancelarija.

Samo postavljanje semafora takođe iziskuje nešto duži proces, jer potrebno je prvo napraviti dovoljno jaku betonsku konstrukciju, koja ne samo da će držati semafor, već će i štititi kablove od vremenskih nepogoda. Iako je sam semafor već stigao na Karađorđev park, potrebno je određeno vreme da se sve postavi. A, Proleter 023 ga baš i nema, jer je sezona uveliko počela.

Iz zrenjaninskog kluba nisu bili raspoloženi da komentarišu radove. Istakli su da su završili sve ono što je bilo do njih, da je gradska opština zadužena za nedovršene detalje, a da je članovima Proletera u ovom momentu najvažnije da ekipa bude spremna za izuzetno važnu utakmicu sa Dubočicom. Ipak su leskovčani jedan od klubova koji su projektovani da budu Zrenjanincima direktni konkurenti u borbi za opstanak, a pritom izabranici Nikole Stojanovića nisu baš idealno otvorili sezonu i posle dva kola imaju jedan poen. Odigrali su 0:0 u Loznici i izgubili sa 0:1 u Vršcu.

Zasad Proleter 023 će biti domaćin u stotinak kilometara udaljenoj Senti, a do kada u ovom momentu je teško prognozirati. Podsetimo, na tom istom stadionu je i TSC svojevremeno igrao mečeve u Mozzart Bet Superligi, dok nije završena izgradnja objekta u Bačkoj Topoli. Sada je taj stadion jedan od najmodernijih objekata u Srbiji, a TSC je na njemu igrao i mečeve u UEFA takmičenjima. Možda Senta sličnu sreću u budućnosti donese i Zrenjanincima...

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 3. KOLO

Petak

20.00: Loznica – Borac 1926

20.00: Napredak – Metalac

20.00: Spartak Subotica – Teleoptik

20.00: Voždovac – Grafičar

Subota

17.30: Proleter 023 – Dubočica

17.30: Smederevo – Bor 1919

19.00: Javor – OFK Vršac

21.00: Jedinstvo Ub – TSC Bačka Topola