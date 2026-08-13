Boriša Simanić kod srpskog stručnjaka u Bundesligi
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Vreme čitanja: 1min | čet. 13.08.26. | 17:05
Nekadašnji reprezentativac potpisao za Miteldojčer
Po završetku dvogodišnje eipzode Boriša Simanić je tražio klub u kojem će nastaviti karijeri i našao ga je u nemačkoj Bundesligi.
Nekadašnji srpski reprezentativac potpisao je jednogodišnji ugovor sa Miteldojčerom na čijoj klupi sedi naš stručnjak i jedan od pomoćnika u reprezentaciji Srbije Vladimira Jovanović.
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Nemački tim je SImanića najavio kao igrača koji ima iskustva na reprezentativnoj, ali i klupskoj sceni, igrača koji je nosio opremu Crvene zvezde i FMP-a i veliko pojačanje za klub.
Ovim potpisom zadovoljan je sportski direktor Silvan Poropat.
"Oduševljen sam što će Boriša nastaviti karijeru kod nas. Imato bogato iskustvo u međunarodnoj košarci, visok i brz igrač koji odlično šutira, donosi profesionalizam i odlično odgovara zahtevima lige", reči su operativca nemačkog kluba.
Simanić je poslednje dve godine nosio opremu Igokee. Lane je u ABA ligi imao učinak od 8,6 poena i 3,7 skokova, dok je u Ligi šampiona prosečno beležio 5,5 poena i 3,5 skokova.