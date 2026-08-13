Boriša Simanić kod srpskog stručnjaka u Bundesligi

Nemački tim je SImanića najavio kao igrača koji ima iskustva na reprezentativnoj, ali i klupskoj sceni, igrača koji je nosio opremu Crvene zvezde i FMP-a i veliko pojačanje za klub.

Ovim potpisom zadovoljan je sportski direktor Silvan Poropat.

"Oduševljen sam što će Boriša nastaviti karijeru kod nas. Imato bogato iskustvo u međunarodnoj košarci, visok i brz igrač koji odlično šutira, donosi profesionalizam i odlično odgovara zahtevima lige", reči su operativca nemačkog kluba.

Simanić je poslednje dve godine nosio opremu Igokee. Lane je u ABA ligi imao učinak od 8,6 poena i 3,7 skokova, dok je u Ligi šampiona prosečno beležio 5,5 poena i 3,5 skokova.