FK Crvena zvezda (Starsport)
FK Crvena zvezda (Starsport)

Počela prodaja karata za sve tri Zvezdine utakmice u Ligi konferencije

Vreme čitanja: 1min | pet. 18.09.26. | 19:45

Već sada možete kupiti ulaznice za mečeve crveno-belih u Evropi

Crvena zvezda pustila je u prodaju ulaznice za sve tri utakmice crveno-belih u Ligi konferencije, koje će šampion Srbije odigrati na domaćem terenu.

Beogradski klub će u trećem po jačini evropskom klupskom takmičenju dočekati danski Kopenhagen (22. oktobar), Inter Eskaldes iz Andore (5. novembar) i za kraj turski Trabzonspor (17. decembra).

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19.00: (1,13) Crvena zvezda (9,00) Radnički Niš (17,0)

Za sve tri utakmice Crvene zvezde u Evropi, cena karata je ista:

Sever - 1.200 dinara
Istok - 2.200 dinara
Zapad - 2.600 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 5.000 dinara

Sve karte možete kupiti onlajn OVDE.

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