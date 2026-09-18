Počela prodaja karata za sve tri Zvezdine utakmice u Ligi konferencije

Crvena zvezda pustila je u prodaju ulaznice za sve tri utakmice crveno-belih u Ligi konferencije, koje će šampion Srbije odigrati na domaćem terenu.

Beogradski klub će u trećem po jačini evropskom klupskom takmičenju dočekati danski Kopenhagen (22. oktobar), Inter Eskaldes iz Andore (5. novembar) i za kraj turski Trabzonspor (17. decembra).