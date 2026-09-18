FK Crvena zvezda (Starsport)
Počela prodaja karata za sve tri Zvezdine utakmice u Ligi konferencije
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | pet. 18.09.26. | 19:45
Već sada možete kupiti ulaznice za mečeve crveno-belih u Evropi
Crvena zvezda pustila je u prodaju ulaznice za sve tri utakmice crveno-belih u Ligi konferencije, koje će šampion Srbije odigrati na domaćem terenu.
Beogradski klub će u trećem po jačini evropskom klupskom takmičenju dočekati danski Kopenhagen (22. oktobar), Inter Eskaldes iz Andore (5. novembar) i za kraj turski Trabzonspor (17. decembra).
Izabrane vesti
19.00: (1,13) Crvena zvezda (9,00) Radnički Niš (17,0)
Za sve tri utakmice Crvene zvezde u Evropi, cena karata je ista:
Sever - 1.200 dinara
Istok - 2.200 dinara
Zapad - 2.600 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 5.000 dinara
Sve karte možete kupiti onlajn OVDE.
Komentari / Podeli vest
SrbijaLiga konferencijeMozzart Bet SuperligaFK Crvena zvezda
tagovi
Obaveštavaj me
FK Crvena zvezda
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Kosarka
Najava mečeva
petak | 18.09.2026.
subota | 19.09.2026.
nedelja | 20.09.2026.