Trinkijeri u svom stilu: Kalates? Tragičan, ujutru ide da vežba zicere; Foster? Aleluja!

Trinkijeri je tokom utakmice bio izuzetno energičan pored aut-linije, ali nije želeo da priču o intenzitetu svede samo na sebe. “Možda bi trebalo da ja nešto preuzmem od svojih igrača. To ide u oba smera. Nije samo jednosmerno”.

U dahu je nastavio... ”Trener može da radi na različitim aspektima igre. Može da radi na napadu, može da radi na odbrani, može individualno da radi sa igračima. Ali verujem da se predsezona, barem za mene, pre svega odnosi na standarde, kulturu i mentalitet. Mislim da je moja ekipa, za ovaj trenutak sezone, pokazala prilično dobar mentalitet i na tome ćemo graditi dalje”.

Upitan šta ovakav trijumf znači za PAOK i proces koji pokušava da izgradi, Trinkijeri nije želeo da pobedi pridaje veći značaj nego što joj pripada. Ipak, način na koji je njegova ekipa došla do nje za njega jeste bio važan. “Za PAOK je ovo samo pripremna utakmica kojoj smo pristupili na pravi način, sa pravim osećajem hitnosti i pravim osećajem odgovornosti prema dresu, tom teškom dresu koji nosimo na svojim ramenima. Da li ovo nešto menja? Ne. Ovo je još jedna utakmica koju nismo želeli da izgubimo. Postoji mnogo stvari koje ja moram da popravim, kao i mnogo stvari koje moji igrači moraju da poprave.

Na opasku da se ipak radi o pobedi koja može mnogo da znači za samopouzdanje ekipe, odgovor je bio još kraći. “Mentalitet, mentalitet. Bili smo loši u poslednja tri minuta, između ostalog i zato što je Partizan igrao veoma fizički. Promašivali smo zicere, ali nismo napustili teren a da se nismo borili”.

Nakon što je dobio potvrdan odgovor, dodao je:

“Sila je jaka u vama”.

Mnogo ozbiljniji bio je kada je govorio o navijačima PAOK-a, za koje smatra da imaju sposobnost da ekipu poguraju preko granica.

“Njima ovakva utakmica nije potrebna da bi se zapalili. Oni su već takvi, stalno su na maksimumu. Ja samo moram da uradim sve što mogu kako bi moja ekipa nastavila da radi i napreduje. Znate, biti trener ekipe koja ima ovakve navijače isto je kao biti trener Panatinaikosa, Olimpijakosa ili Fenerbahčea. Imaju navijačku bazu koja vas tera da idete preko sopstvenih granica. Ja samo moram da guram svoje igrače da pruže najbolje što imaju. Ostalo će doći”.

Jedna od tema bio je i Nik Kalates, odnosno pitanje koliko njegovo prisustvo olakšava igru ekipe i da li se već formirala jasna hijerarhija.

“Mislim da još imamo neke stvari koje treba da uglancamo. Mislim da je Nik večeras bio tragičan. Promašio je pet zicera. Sutra ujutru u sedam imaće trening zicera. Znate, Mikan dril, mali horog desnom, pa levom rukom. Ali kada dođemo do dodavanja, tu je Bog. Čarobnjak”.

Kada je došao red na Markusa Fostera, junaka utakmice, Trinkijeriju nije bilo potrebno mnogo reči.

”Foster? Aleluja”.

Upitan potom za Džedija Osmana, trener PAOK-a nije želeo da ostane samo na priči o najvećim imenima.

“Mislim da ne bih bio dobar trener kada bih govorio samo o pojedincima. Volim da treniram svoju ekipu. Volim sve što rade. Prihvatam njihove mane, prihvatam ih takve kakvi jesu. Moj posao je da ih učinim boljima. Zašto, recimo, ne govorimo o Hugazu? Bio je veoma važan za naš napad. Džedi je Džedi. Njegov osmeh je najbolje što imamo, u redu? Ali zašto ne govorimo i o poslednjem skoku najmanjeg igrača na terenu, Trevora Hadžinsa? Taj poslednji skok, kada smo bili mrtvi, promašen šut, a on uzima loptu. I to ofanzivni skok, ne defanzivni. Ima mnogo takvih stvari. Ovo je timski sport i bilo bi veoma površno svesti sliku jedne utakmice na ime jednog igrača”.

Na kraju je stiglo i pitanje koje će se verovatno često postavljati ove sezone: može li PAOK da ugrozi Panatinaikos i Olimpijakos u borbi za titulu u Grčkoj? Trinkijeri nije ostavio mnogo prostora za pogrešno tumačenje.

“Ne. Imamo želju da jednog dana to uradimo, ali bilo bi potpuno ludo pomisliti da za tri meseca možemo da smanjimo razliku u odnosu na ekipe koje su tamo gde jesu već 20 ili 30 godina u kontinuitetu. Pre svega želimo svakog dana da se takmičimo sami sa sobom. Svakog dana želimo da dođemo u dvoranu i budemo bolji. Mogao bih sada da budem veoma površan i da kažem: ‘Želimo da se takmičimo sa njima.’ Ali put je dug. Veoma dug. I ide uzbrdo. Nije lako smanjiti tu razliku. Mislim da smo u pojedinim momentima protiv Partizana, kada su oni podigli fizički nivo igre, mi fizički pali. Šta mislite da bi se dogodilo kada biste igrali protiv Panatinaikosa i Olimpijakosa? Ali napravio sam grešku. To čak nije ni ambicija. To je san. A ja želim da jurim snove”.