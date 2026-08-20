Još korak do ligaše faze, Borac na Islandu kreće u plej-of bitku

Iza Borca je već ozbiljan evropski maraton. Posle ubedljivih 3:0 protiv Petrokuba u Banjaluci i remija 3:3 u revanšu u gostima, usledio je dvomeč sa beloruskim Vitebskom. Banjalučani su kod kuće slavili 1:0, a onda u revanšu prošli kroz gotovo sve što jedna evropska utakmica može da ponudi.

Vitebsk je poveo u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, Borac je preko šesnaestogodišnjeg Mateja Deketa izjednačio u produžetku, a onda je Artem Koncevoj u 125. minutu pogodio za 2:1 i produžio dramu do penala. Tamo je na scenu stupio Mladen Jurkas, odbranio dva jedanaesterca i postao jedan od junaka plasmana u plej-of. Sada je zadatak još veći.

20.00: (1,58) Vikingur (3,80) Borac BL (5,40)

Borac nije briljirao protiv Vitebska, ali je u trenutku kada je izgledalo da mu evropski put izmiče ipak pronašao način da ostane živ. Penali su ovog puta bili saveznik, ali iskustvo iz prošle sezone i evropskih utakmica pokazuje da Banjalučani više nisu autsajder koji se zadovoljava samim plasmanom u određenu rundu.

"Došli smo do plej-of faze, ostala nam je još jedna stepenica do plasmana u grupnu fazu evropskog takmičenja. Sigurno da imamo želju da ponovimo uspeh koji je Borac već jednom ostvario. Čeka nas jako zahtevna utakmica. Vikingur je jako kvalitetna ekipa, pogotovo na svom terenu, gde igra jako dobro. Gledali smo njihove utakmice i znamo šta nas čeka" poručio je trener Borca Vinko Marinović.

Strateg Banjalučana posebno je istakao uslove u kojima će njegov tim morati da odigra utakmicu, ali i potrebu za maksimalnom koncentracijom.

"Znamo uslove i teren na kojem igramo. Moraćemo da se prilagodimo, ali sve u svemu, ostaje nam da budemo pametni, koncentrisani i disciplinovani svih 90 minuta, da pokušamo da odigramo što bolju utakmicu i ostvarimo što bolji rezultat u revanšu", dodao je Marinović.

Vikingur nije slučajno u ovoj fazi. Islanđani su evropski put počeli u kvalifikacijama za Ligu šampiona, nastavili ga u Ligi Evrope, a u plej-of Konferencijske lige stigli pošto su ispali od švajcarskog Tuna.Rezultat možda vara. Vikingur je u prvom meču u Švajcarskoj izgubio 0:3, ali je u revanšu u Rejkjaviku pokazao zbog čega ga ne treba potceniti – slavio je 3:2, uz golove Gilfija Sigurdsona, Stigura Bordarsona i Valdimara Ingimundarsona.

Posebno ime među Islanđanima svakako je Gilfi Sigurdson. Nekadašnji reprezentativac Islanda i igrač Totenhema, Evertona i Svonsija i dalje predstavlja najveću individualnu opasnost domaćina. Njegovo iskustvo, ali i sposobnost da jednim potezom promeni tok utakmice, biće jedan od detalja na koje će Borac morati posebno da obrati pažnju.

Tu je i poznato lice iz islandske reprezentacije, Gunar Vatnhamar, dok Vikingur u zadnjoj liniji ima Olivera Ekrota, Karl Gunarsona i ostale igrače koji su već igrali evropske utakmice. U revanšu protiv Tuna upravo je ta ekipa pokazala da na svom terenu može da bude mnogo opasnija nego što je to delovalo nakon prvog meča u Švajcarskoj.

TRI MILIONA I EVROPSKA JESEN

Zato će za Borac najvažnije biti da u Rejkjaviku ostane u igri. Dobar rezultat na Islandu omogućio bi Banjalučanima da odluku dočekaju na svom terenu za sedam dana. Ali Vikingur će imati isti plan – da iskoristi domaći teren i napravi zalihu pred put u Banjaluku.

I upravo tu leži najveća zamka za Borac. Islanđani su protiv Tuna pokazali da u Rejkjaviku mogu da igraju mnogo hrabrije, agresivnije i konkretnije nego na strani. Prvih 20-30 minuta biće posebno važno. Ukoliko Borac uspe da umiri domaćina, izdrži početni pritisak i nametne svoju igru, otvoriće sebi vrata za rezultat koji bi ga stavio u veoma dobru poziciju pred revanš.

Ovaj dvomeč nema samo sportski značaj. Plasman u ligašku fazu Konferencijske lige Borcu bi donio značajnu finansijsku injekciju, a prema dostupnim podacima, više od tri miliona evra sa bonusima.

U slučaju eliminacije, Banjalučanima bi pripala dodatna nagrada od 750.000 evra. Međutim, novac je samo jedan deo priče.

Borac ima priliku da drugu godinu zaredom obezbedi evropsku jesen i potvrdi da plasman u Ligu konferencije pretprošle sezone nije bio slučajan, već početak kontinuiteta uspeha.

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LIGA KONFERENCIJE - PLEJ-OF (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

18.00: (6,25) Inter Turku (4,10) Kopenhagen (1,48)

18.00: (2,00) Linkoln (3,35) Larn (3,50)

19.00: (1,58) Midtjiland (3,70) Rijeka (5,60)

19.00: (1,55) Nordsjiland (4,60) Sent Galen (5,00)

19.00: (3,30) Ki Klaksvik (3,45) Riga (2,05)

19.00: (5,20) Tromse (3,70) Brajton (1,62)

19.45: (1,68) PAOK (3,50) Bran (5,00)

20.00: (1,58) Vikingur (3,80) Borac BL (5,40)

20.00: (1,70) Drita (3,50) Inter Eskaldes (4,80)

20.00: (1,60) Gornjik (4,35) Monako (1,60)

20.15: (4,30) Sion (3,50) Ajaks (1,78)

20.30: (1,50) Panatinaikos (3,80) Hradec (6,50)

20.30. (1,57) Gent (3,60) Hibernijan (6,00)

20.30: (6,25) Madervel (4,30) Frajburg (1,45)

20.30: (1,15) Atalanta (7,00) Hapoel TA (15,00)

20.30: (2,10) Lugano (3,30) Makabi TA (3,30)

20.45: (1,37) Rendžers (4,40) Jablonec (8,00)

20.45: (2,35) Harts (3,30) Rapid Beč (2,85)

21.00: (1,38) Hetafe (4,70) Partizan (11,0)

21.00: (2,00) Hajduk (3,30) Rakov (3,60)

21.00: (3,70) Dinamo Siti (3,35) Pafos (1,95)

21.00: (1,37) Braga (4,50) Austrija (7,75)

21.00: (2,20) Šamrok (3,30) KuPS (3,10)

*** kvote su podložne promenama