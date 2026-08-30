Joveljić blistao na debiju, Mesi kao u najboljim danima - dao četiri komada i asistirao (VIDEO)

Otvorio je Dejan Joveljić novo poglavlje u karijeri na najbolji način i publici u Sijetlu predstavio se sa dva gola. Ipak, ni raspoloženi srpski napadač nije bio dovoljan za pobedu, pa su domaći morali da se zadovolje bodom protiv Čikaga, koji je u ovaj duel ušao kao favorit - 2:2 (1:1).

Dva puta je Joveljić donosio prednost Sijetlu. Prvi put već u 12. minutu, kada se odlično snašao u šesnaestercu posle asistencije Sebastijana Gomeza, da bi početkom drugog poluvremena projektilom izvan kaznenog prostora ponovo zatresao mrežu gostiju.