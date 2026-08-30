Joveljić blistao na debiju, Mesi kao u najboljim danima - dao četiri komada i asistirao (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 10:04
Sijetl remizirao sa Čikagom (2:2), Inter Majami deklasirao Montreal i prekinuo niz od pet mečeva bez pobede - 7:1
Otvorio je Dejan Joveljić novo poglavlje u karijeri na najbolji način i publici u Sijetlu predstavio se sa dva gola. Ipak, ni raspoloženi srpski napadač nije bio dovoljan za pobedu, pa su domaći morali da se zadovolje bodom protiv Čikaga, koji je u ovaj duel ušao kao favorit - 2:2 (1:1).
Dva puta je Joveljić donosio prednost Sijetlu. Prvi put već u 12. minutu, kada se odlično snašao u šesnaestercu posle asistencije Sebastijana Gomeza, da bi početkom drugog poluvremena projektilom izvan kaznenog prostora ponovo zatresao mrežu gostiju.
Izabrane vesti
Čuvao je Sijetl vođstvo sve do završnice, ali je u 82. minutu Robert Levandovski postavio konačan rezultat i produžio Čikagov niz bez poraza na pet ligaških utakmica.
Već na debiju Joveljić je pokazao šta navijači Sijetla mogu da očekuju od njega. Srpski napadač dobro poznaje MLS, u kojem nastupa još od 2021. godine, a posle LA Galaksija i Sporting Kanzas Sitija, golgetersko umeće počeo je da pokazuje na samom početku u novoj sredini. Priliku da nastavi u istom ritmu imaće već u sledećem kolu, kada će Sijetl ponovo pred svojim navijačima dočekati Njujork Red Bul.
Ubedljivu pobedu ostvario je Inter Majami, a u glavnoj ulozi bio je, očekivano, Lionel Mesi. Argentinac je plesao po terenu, Montreal nije imao rešenje za njega, pa je ekipa sa Floride konačno prekinula niz od pet utakmica bez pobede i to na ubedljiv način - 7:1 (1:1).
Mesi je postigao četiri gola, a mrežu rivala prvi put pronašao je posle slobodnog udarca, kada je lopta na putu ka mreži zakačila Luku Petrasa. Taj gol stigao je svega nekoliko minuta nakon izjednačenja Montreala i najavio šou Argentinca.
Od tog trenutka Mesi je počeo da prosipa magiju po terenu. U drugom poluvremenu postigao je još tri prelepa gola, a naročito se kod pogotka za 3:1 videlo koliko su gosti nemoćni da ga zaustave. Nije se zadovoljio samo golovima, već je, kao u njihovim najboljim danima, pronašao Luisa Suareza i omogućio Urugvajcu da se i on upiše u strelce.
Takva partija stigla je u pravi čas za Inter. Na pogon Mesija, i uz golove veterana Suareza i Kazemira, Majami se konačno vratio pobedama. Priliku da nastavi u istom ritmu imaće protiv Atlante za sedam dana.