LUDI TIKET (-), nedelja, 7.791.073.38 dinara: Falili golovi

Vreme čitanja: 1min | ned. 30.08.26. | 10:11

Urugvajska druga liga pokvarila sjajan tiket

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Tiket: GUBITAN
Vreme: 29.08.26 13:43:27
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Cambridge
Huddersfield
1:2 (0:0)
ug
3+
1.75
Stevenage
Doncaster
2:2 (0:0)
ug
3+
2
Cardiff
Sheffield Utd
2:2 (2:2)
ug
3+
1.55
Billericay
Tonbridge
2:2 (2:1)
ug
3+
1.8
FC Bromsgrove Sporting
Bishop's S.
3:0 (0:0)
ug
3+
1.65
Elgin
Stirling
4:0 (2:0)
ug
3+
1.55
Gefle
IF Karlstad
2:2 (1:0)
ug
3+
2
Kuressaare
Parnu Vaprus
2:2 (1:1)
ug
3+
1.65
BDF XI
Nico United
1:3 (1:1)
ug
3+
2.5
Al Arabi
Al Fujairah
4:1 (1:1)
ug
3+
1.7
Kromeriz
Prostejov
2:1 (0:1)
ug
3+
1.85
Jarun
Zagora
4:4 (2:0)
ug
3+
1.7
Konyaspor
Kocaelispor
1:2 (1:0)
ug
3+
2.15
Uruguay Montevideo
La Luz
0:0 (0:0)
ug
3+
2.5
Al Kholood
Al Ahli Jeddah
3:1 (1:0)
ug
3+
1.7
Al Shahaniya
Al Sailiya
3:2 (2:0)
ug
3+
1.7
Partizani
Laci
1:2 (0:1)
ug
3+
2.35
JKT Tanzania
Namungo
2:1 (0:0)
ug
3+
2.5
Uplata: 50,00 RSD
Ukupni koeficijent: 100529.98
Potencijalni dobitan: 7.791.073,38 RSD

Spektakularan tiket je pred nama, a tako malo je falilo da prođe. Jedan jedini par gde su falili golovi. U Urugvaju su se čekala tri gola, ali mreže su nažalost mirovale.

Na uloženih 50 dinara odigrano je čak 18 parova i ostvarena kvora preko 10.000. Porencijalni dobitak je bio skoro 8.000.000 dinara, ali postoji mala uteha zbog Mozzartovog NAPLATI PROMAŠAJ.

Naš kladilac je osvojio 5.000 dinara.

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