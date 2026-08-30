LUDI TIKET (-), nedelja, 7.791.073.38 dinara: Falili golovi

Spektakularan tiket je pred nama, a tako malo je falilo da prođe. Jedan jedini par gde su falili golovi. U Urugvaju su se čekala tri gola, ali mreže su nažalost mirovale.

Na uloženih 50 dinara odigrano je čak 18 parova i ostvarena kvora preko 10.000. Porencijalni dobitak je bio skoro 8.000.000 dinara, ali postoji mala uteha zbog Mozzartovog NAPLATI PROMAŠAJ.

Naš kladilac je osvojio 5.000 dinara.