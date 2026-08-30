LUDI TIKET (-), nedelja, 7.791.073.38 dinara: Falili golovi
Vreme čitanja: 1min | ned. 30.08.26. | 10:11
Urugvajska druga liga pokvarila sjajan tiket
Izabrane vesti
Tiket: GUBITAN
Broj Tiketa: 5291-2914902-2471
Vreme: 29.08.26 13:43:27
početak
broj
Protivnici
rezultat
tip
kvota
sistem
sub. 14:00
12002
Cambridge
Huddersfield
1:2 (0:0)
ug
3+
3+
1.75
Fix
sub. 14:00
12010
Stevenage
Doncaster
2:2 (0:0)
ug
3+
3+
2
Fix
sub. 14:00
2172
Cardiff
Sheffield Utd
2:2 (2:2)
ug
3+
3+
1.55
Fix
sub. 14:00
2224
Billericay
Tonbridge
2:2 (2:1)
ug
3+
3+
1.8
Fix
sub. 14:00
2268
FC Bromsgrove Sporting
Bishop's S.
3:0 (0:0)
ug
3+
3+
1.65
Fix
sub. 14:00
2413
Elgin
Stirling
4:0 (2:0)
ug
3+
3+
1.55
Fix
sub. 14:00
5424
Gefle
IF Karlstad
2:2 (1:0)
ug
3+
3+
2
Fix
sub. 14:00
5801
Kuressaare
Parnu Vaprus
2:2 (1:1)
ug
3+
3+
1.65
Fix
sub. 14:00
8864
BDF XI
Nico United
1:3 (1:1)
ug
3+
3+
2.5
Fix
sub. 15:10
11096
Al Arabi
Al Fujairah
4:1 (1:1)
ug
3+
3+
1.7
Fix
sub. 15:30
3547
Kromeriz
Prostejov
2:1 (0:1)
ug
3+
3+
1.85
Fix
sub. 15:30
8890
Jarun
Zagora
4:4 (2:0)
ug
3+
3+
1.7
Fix
sub. 16:00
5307
Konyaspor
Kocaelispor
1:2 (1:0)
ug
3+
3+
2.15
Fix
sub. 16:00
8677
Uruguay Montevideo
La Luz
0:0 (0:0)
ug
3+
3+
2.5
Fix
sub. 16:05
2987
Al Kholood
Al Ahli Jeddah
3:1 (1:0)
ug
3+
3+
1.7
Fix
sub. 16:30
2931
Al Shahaniya
Al Sailiya
3:2 (2:0)
ug
3+
3+
1.7
Fix
sub. 16:30
8682
Partizani
Laci
1:2 (0:1)
ug
3+
3+
2.35
Fix
sub. 18:00
8679
JKT Tanzania
Namungo
2:1 (0:0)
ug
3+
3+
2.5
Fix
Uplata: 50,00 RSD
Ukupni koeficijent: 100529.98
Potencijalni dobitan: 7.791.073,38 RSD
Spektakularan tiket je pred nama, a tako malo je falilo da prođe. Jedan jedini par gde su falili golovi. U Urugvaju su se čekala tri gola, ali mreže su nažalost mirovale.
Na uloženih 50 dinara odigrano je čak 18 parova i ostvarena kvora preko 10.000. Porencijalni dobitak je bio skoro 8.000.000 dinara, ali postoji mala uteha zbog Mozzartovog NAPLATI PROMAŠAJ.
Naš kladilac je osvojio 5.000 dinara.
LUDI TIKET