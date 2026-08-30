LUDI TIKET, nedelja, 145,116,06 dinara: Nemačka u fokusu
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Vreme čitanja: 1min | ned. 30.08.26. | 10:17
Sjajan tiket sastavljen od pet parova
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Tiket: DOBITAN
Broj Tiketa: 1858-2633711-2471
Vreme: 29.08.26 12:02:15
početak
broj
Protivnici
rezultat
tip
kvota
sistem
sub. 13:30
3003
Keln
Hofenhajm
3:2 (0:1)
kmb
1-2I&3+
1-2I&3+
2.25
Fix
sub. 13:30
3006
RB Lajpcig
M'gladbah
3:0 (1:0)
kmb
1&0-3
1&0-3
2.75
Fix
sub. 13:30
3004
Elferzberg
Leverkuzen
3:2 (2:0)
kmb
1-2I&3+
1-2I&3+
2.2
Fix
sub. 14:30
1611
Ekscelzior
Sparta
2:1 (1:0)
kmb
1-2I&3+
1-2I&3+
2.3
Fix
sub. 18:30
3033
Nirnberg
Bilefeld
4:1 (3:0)
kmb
1-1&3+
1-1&3+
4.5
Fix
Uplata: 1.000,00 RSD
Ukupni koeficijent: 140.89
Dobitak: 145.116,06 RSD
Vrlo jednostavan tiket. Odigrate četiri meča u Nemačkoj, malo začinite sa Holandijom. Uložite 1000 dinara, napravite kvotu 140 i lepo uzmete 145,116,06 dinara.
Baš takav tiket je pred vama.
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