LUDI TIKET, nedelja, 145,116,06 dinara: Nemačka u fokusu

Vreme čitanja: 1min | ned. 30.08.26. | 10:17

Sjajan tiket sastavljen od pet parova

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Tiket: DOBITAN
Vreme: 29.08.26 12:02:15
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Keln
Hofenhajm
3:2 (0:1)
kmb
1-2I&3+
2.25
RB Lajpcig
M'gladbah
3:0 (1:0)
kmb
1&0-3
2.75
Elferzberg
Leverkuzen
3:2 (2:0)
kmb
1-2I&3+
2.2
Ekscelzior
Sparta
2:1 (1:0)
kmb
1-2I&3+
2.3
Nirnberg
Bilefeld
4:1 (3:0)
kmb
1-1&3+
4.5
Uplata: 1.000,00 RSD
Ukupni koeficijent: 140.89
Dobitak: 145.116,06 RSD

Vrlo jednostavan tiket. Odigrate četiri meča u Nemačkoj, malo začinite sa Holandijom. Uložite 1000 dinara, napravite kvotu 140 i lepo uzmete 145,116,06 dinara.

Baš takav tiket je pred vama.

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