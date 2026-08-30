Centar Filadelfije vrištao od sreće zbog dolaska Lebrona

Ovaj 23-godišnji košarkaš nalazio se u domovini kada su stigle vesti iz Sjedinjenih Američkih Država, što je izazvalo potpuno ludilo u automobilu u kom se nalazio.

„Zapravo sam bio u Nigeriji kada se to dogodilo. Dobio sam direktan poziv od prijatelja i prva reakcija mi je bila: 'Brate, zoveš me direktno iz Amerike u Nigeriju, to mora da košta'. A on mi je samo rekao: 'Brate, Siksersi su upravo doveli Lebrona!'. Bilo je potpuno nadrealno. Kada sam čuo vest, počeo sam da vrištim iz sveg glasa u autu. Bio sam sa prijateljima, počeli smo da skačemo u vozilu toliko da je auto počeo doslovno da se poskakuje i ljulja. Bio je to tako uzbudljiv trenutak.“

Podsetimo, Bona je prošle sezone odigrao sve 82 utakmice u regularnom delu klupske sezone menjajući povređenog Džoela Embida, pri čemu je za prosečno 16 minuta na parketu beležio 4,5 poena i 4 skoka po meču.