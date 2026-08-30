Centar Filadelfije vrištao od sreće zbog dolaska Lebrona
Vreme čitanja: 1min | ned. 30.08.26. | 11:20
"Bio sam u Nigeriji kada sam saznao da dolazi Lebron", kaže Adam Bona
Filadelfija 76ersi napravili su najveći potez leta i ubedljivo obeležili prelazni rok potpisivanjem Lebrona Džejmsa, čime su preko noći postali jedan od glavnih favorita za osvajanje NBA šampionskog prstena.
Dolazak jednog od najvećih košarkaša svih vremena izazvao je pravu salvu oduševljenja u taboru Siksersa, a posebnu anegdotu o tome kako je saznao vest podelio je mladi centar ekipe Adem Bona.
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Ovaj 23-godišnji košarkaš nalazio se u domovini kada su stigle vesti iz Sjedinjenih Američkih Država, što je izazvalo potpuno ludilo u automobilu u kom se nalazio.
„Zapravo sam bio u Nigeriji kada se to dogodilo. Dobio sam direktan poziv od prijatelja i prva reakcija mi je bila: 'Brate, zoveš me direktno iz Amerike u Nigeriju, to mora da košta'. A on mi je samo rekao: 'Brate, Siksersi su upravo doveli Lebrona!'. Bilo je potpuno nadrealno. Kada sam čuo vest, počeo sam da vrištim iz sveg glasa u autu. Bio sam sa prijateljima, počeli smo da skačemo u vozilu toliko da je auto počeo doslovno da se poskakuje i ljulja. Bio je to tako uzbudljiv trenutak.“
Podsetimo, Bona je prošle sezone odigrao sve 82 utakmice u regularnom delu klupske sezone menjajući povređenog Džoela Embida, pri čemu je za prosečno 16 minuta na parketu beležio 4,5 poena i 4 skoka po meču.