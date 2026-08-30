Jedna utakmica bila dovoljna Alonsu da precrta Sančeza: Dibu za miran san na Stamford Bridžu

Kada je početkom avgusta počela da kruži glasina kako je Čelsi zainteresovan za Portovog Dioga Kostu, Ćabi Alonso je stao u odbranu svojih golmana, izjavivši kako je 'vrlo srećan' trenutnim opcijama. Ako je i bio, promenio je mišljenje. I to na osnovu jedne utakmice.

Jedna partija Roberta Sančeza protiv Fulama na otvaranju sezone bila je dovoljna da španski stručnjak shvati kako sa sunarodnikom među stativama neće daleko dogurati. Šest dana posle pomenutog meča, a četiri pre zatvaranja pijace stigao je Emilijano Martinez. Čelsi je platio Aston Vili nepunih 9.000.000 evra za argentiskog reprezentativca i (trebalo bi) dobio ono za čim je godinama tragao.