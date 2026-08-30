Jedna utakmica bila dovoljna Alonsu da precrta Sančeza: Dibu za miran san na Stamford Bridžu
Vreme čitanja: 3min | ned. 30.08.26. | 11:00
Emilijano Martinez predstavljen kao novi golman Čelsija
Kada je početkom avgusta počela da kruži glasina kako je Čelsi zainteresovan za Portovog Dioga Kostu, Ćabi Alonso je stao u odbranu svojih golmana, izjavivši kako je 'vrlo srećan' trenutnim opcijama. Ako je i bio, promenio je mišljenje. I to na osnovu jedne utakmice.
Jedna partija Roberta Sančeza protiv Fulama na otvaranju sezone bila je dovoljna da španski stručnjak shvati kako sa sunarodnikom među stativama neće daleko dogurati. Šest dana posle pomenutog meča, a četiri pre zatvaranja pijace stigao je Emilijano Martinez. Čelsi je platio Aston Vili nepunih 9.000.000 evra za argentiskog reprezentativca i (trebalo bi) dobio ono za čim je godinama tragao.
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Londonski klub se godinama suočava sa ozbiljnim problemima na poziciji golmana jer nije uspeo da pronađe adekvatnu zamenu za Tiba Kurtou, koji je klub napustio još pre osam godina. Niz trenera pokušavao je da uspostavi stabilnost rotirajući golmane poput Eduara Mendija, Roberta Sančeza, Filipa Jorgensena, pa i našeg Đorđa Petrovića ali se nijedan nije ispostavio kao dugoročno rešenje.
Kap koja je prelila čašu bila je nedavna katastrofalna partija španskog čuvara mreže, koji je uprkos ponekim dobrim odbranama, užasno reagovao kod prvog gola Fulama (nije se proslavio ni kod drugog), a pride je pokazao veliku nesigurnost u igri nogama i konstatno unosio nervozu u čitavu odbrambenu liniju.
Uočili su to i agenti argentinskog golmana, pa su samo dva dana kasnije ponudili Čelsiju svog klijenta, koji je već dugo neuspešno pokušavao da ode iz Aston Vile. Na Stamford Bridžu su odlučili da zanemare klupsku transfer politiku i uprkos tome što 'troši' 34. godinu života, dovedu Emilijana Martineza. Možda ne kao dugoročno rešenje jer je potpisao dvogodišnji ugovor uz opciju produžetka, ali bi makar tokom pomenutog perioda Dibu trebalo dadonese stabilnost ekipi i učini da defanzivci pri svakom centaršutu ili šutu ne moraju da strepe kakva će biti reakcija njihovog golmana.
Bivši golman Arsenala je tako stavio tačku na vrlo uspešan šestogodišnji boravak u Birmingemu. Bio bi verovatno i kraći, ali se njegov odlazak iz Aston Vile pretvorio u dugotrajan proces koji je počeo još prošlog leta kada je uzalud iščekivao poziv Mančester Junajteda. Iako je u međuvremenu privremeno izgladio odnose sa klubom, pomogavši mu da osvoji Ligu Evrope i izbori plasman u Ligu šampiona, Argentinac je ovog leta ponovo insistirao na transferu. Nakon što su pregovori sa Juventusom propali, Aston Vila je već dovela Zajona Suzukija kao novog prvog golmana, zbog čega je Martinez bio prinuđen da trenira odvojeno od ekipe sve do dogovora sa Čelsijem.
Dolaskom Martineza, Čelsi dobija vrhunskog golmana sa ogromnim iskustvom i izraženim pobedničkim mentalitetom. Kao čuvar mreže koji je sa Argentinom ovog leta igrao finale Svetskog prvenstva, a tri i po godine ranije ga i osvojio, i pride bio ključan faktor u uspesima Aston Vile, Dibu ne samo da će doneti ogroman golmanski kvalitet već bi trebalo da predstavlja snažnu lidersku figuru mladoj ekipi.