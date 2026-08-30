Primena novog pravila u Nišu: Zašto je Neđić tražio od Krajišnika da ustane i gol sa igračem više

“ Ovo su utakmice, pogotovo kad se ovakve završnice dese, zbog kojih radiš i zbog kojih treniraš ovaj fudnal. I evo, na kraju mi smo bili miljenici te sreće. Ali, krenuću krenuću od početka. Za prvo poluvreme rekao sam momcima u svlačionici da pet igrača naših kao da nije došlo na utakmicu. Nije domaći Radnički imao nešto specijalno. Međutim bolja energija, bolji ulazak u utakmicu, veći voljni momenat, sve je bilo na njihovoj strani i onda u vidu toga dođe im nagrada u 40. Minutu, gde im faktički poklonimo gol. Imamo loptu da ispucamo, ne ispucamo i naravno iz toga se desi kako se desi. Međutim, drugo poluvreme mislim da smo bili puno bolji i kontrolisali smo utakmicu, imali posed. Radnički se spustio, obranio se i kako ih je fudbal nagradio u prvom za energiju, tako ih je kaznio za ono valjanje u drugom poluvremenu. Ne znam koliko su, jedno bar deset puta legli, iako kolega nije to dozvoljavao i napadao je svoje igrače zbog toga. Pogotovo kod ove situacije sa Krajišnikom. Napao ga je, znam, video sam pored aut linije. Nije on to tražio i ne dozvoljava, ali eto, igrači valjda svesni pritiska i blizine pobede. Mislili su da to može i drago mi je ovo novo pravilo što postoji, baš radi ovog da kad ovako ekipe hoće u zadnjim minutima da zadržavaju vreme, da jednostavno dobiju dobiju hendikep ”.

Ipak, nakon što su mu saigrači ukazali pomoć, arbiter iz Lovćenca je Krajišnika poslao van terena, gde je morao da provede pun minut i baš u tom periodu, gosti su izjednačili sa igračem više. Niko ne može da zna da li bi raspored defanzivaca niškog tima bio bolji da je brojčano stanje na terenu u tom momentu bilo poravnato, da li bi Živkoviću neko ušao u blok kod centaršuta, da li štoper Zečević ne bi ostao sam sa dvojicom protivničkih igrača, pa je bio daleko od strelca Buhte , tek, posebno se Feđa Dudić bavio ovom situacijom na pres konferenciji posle utakmice:

Detalj koji je obeležio utakmicu valja podrobnije analizirati, jer možda prvi put nova pravila koja su stupila na snagu od Svetskog prvenstva dobila su primenu u tako značajnom momentu na našim terenima. Sudija Danilo Nikolić produžio je utakmicu za pet minuta, a nakon što su prošla dva, na zemlji je ostao da leži Damjan Krajišnik , možda i ponajbolji akter meča do tog trenutka. Žalio se na grčeve, ali kraj aut-linije, kao je znao šta može da usledi, urlao je i skakao trener Marko Neđić insistirajući da njegov fudbaler ustane.

Zanimljivo, obojica trenera pohvalila su suđenje Danila Nikolića:

“Utakmica vrlo teška i za suđenje, međutim moram da ga pohvalim. Izneo je jako dobro utakmicu. I ja sam vršio pritisak, i kolega je, normalno, teško je i svima je veliki pritisak zbog bodova, ali mislim da se nosio dostojanstveno i čestitamo mu ovim putem iako nismo pobedili. Da ne bude da hvalim samo kad pobedimo.”

Marko Neđić, bio je, logučno, vrlo utučen. Superligaški debi imao je proletos u Kragujevcu kada je meč završen rezultatom 1:1, a sada isti ishod i ukupno samo jedan bod iz dve utakmice Nišlija na domaćem terenu od početka sezone.

“Slažem se za suđenje. Nije bilo lako tim momcima da iznesu ovaj pritisak, a oni su to dobro izneli. Mi do sada nismo imali takvo suđenje. Svaku utakmicu su bile neke krucijalne odluke na našu štetu. Ali, opet kažem, ne volim time da se bavim niti da pričam o tome. Ni sad ih ne bih spominjao, ali, eto, složiću se sa kolegom. Što se naše igre tiče, jeste bilo u prvom poluvremenu energetski jako dobro. Nagrađeni smo golom. Radnički Kragujevac je dobra ekipa, zna šta hoće sa dosta kvalitetnih igrača u rosteru. Tako da smo u drugom poluvremenu čekali svoje šanse. Imali smo ih, imali smo dve stopostotne šanse gde smo morali to da rešimo. Tako da, opet nas je koštala ta neka glupost. Ja sam vikao da igrač ustane, ali to su neke stvari koje treba da se iskorene kod nas u fudbalu da bismo išli napred, da bi napredovao naš fudbal. Opet kažem, još su ovo neki počeci sezone, nisu odigrane ni sve utakmice u prethodnim kolima, nepravedno bi bilo i prema momcima da se sada donose neki konalni sudovi. Imali su veliki pritisak tokom prošle nedelje, ali opet smo mogli ovo da rešimo na vreme. Tako da, nema šta, mi idemo dalje. Želimo da dižemo klub i da igramo dobar fudbal, da budemo konkurentniji sa svakom ekipom. Tako da nastavićemo to da radimo, pa dokle god to bude.”

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Imao je i Feđa Dudić šta da kaže na temu partija niškog Radničkog.

“Imali su puno boljih utakmica nego što je ova. Ali, na njihovu žalost, nisu pobeđivali. Nekako nam po rasporedu baš Radnički “daje” svoje protivnike, pa kad radimo skauting, pogledali smo puno utakmica Radničkog iz Niša. Sada su zaslužili da vode na poluvremenu, ali mi smo karakterom zaslužili da izjednačimo. Kolegi želim sve najbolje i nadam se da će uprava imati sluha, jer njegov rukopis se vidi i najveća glupost ovog kluba bi bila ako bi sad neke stvari lomili preko trenera. Želim mu sreće u nastavku i vidim u njemu kvalitet. Ovo što radi i sigurno će se vratiti. Eto, Zemunu su dali u 95, danas su ga tad primili, ali to je fudbal, negde ti uzme, negde ti da. No, ponavljam, kolegin rukopis se vidi.”

Na kraju, bio je red da Dudić prozbori koju o novajliji iz Češke, koji je pre par dana stigao u klub, ušao u igru u 74. minutu i na debiju doneo ovako vredan bod Radničkom:

“Bilo je jako teško dovesti Davida. Mislim da je David pogotovo u 2025 fenomenalan igrač koji nikad ne bi bio dostupan Radničkom Kragujevacu. On je imao tad sezonu vrhunsku gdje su interesovanje za njega pokazali Slavija i Sparta Prag. Jednostavno, u 2026. je imao nekih velikih porodičnih problema, neke stvari koje nisu za javnost i malo zbog toga, hajmo reći, nije bio na nivou. I mi smo to iskoristili da reagujemo. Moj prijatelj mi ga je ponudio i onda je to išlo korak po korak. Ono što me je impresioniralo je što je on došao na utakmicu protiv IMT-a sa ženom i sa menadžerom da vidi grad, da vidi stadion, da vidi uslove, da vidi bolnicu, pošto mu je supruga trudna, da li može da se osloni na uslove u Srbiji i onda je otišao kući i za dva dana nam je javio da dolazi. Mislim da ćemo dobiti puno sa njim i da je on nekako bio šlag na tortu ovog našeg prelaznog roka. Velika je strav da dovedemo igrača koji je bio tri, četiri godine standardan igrač Banjik Ostrave. Mislim da je to pre bila nemoguća misija za Radnički. Uvek bismo dovodili nekoga ko je u zastoju karijere, pa da ga mi ovde ‘oživljavamo’. Dobar početak, čestitam mu na golu. Ali, mislim da su pred njim tek velike stvari da će nam pomoći puno u nastavku prvenstva”, zaključio je Feđa Dudić odjavu utakmice u Nišu.

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Subota

Železničar - Radnik 5:1 (0:1)

/Jevremović 51, Karikari 61, 72, 90+2 Kuljanin 66 - Zorić 12/

Čukarički – Vojvodina 0:5 (0:2)

/Zukić 11, 48, Kokanović 44, Sisoko 50ag, Mitrović 85/

Novi Pazar – Mačva 1:1 (0:0)

/Sadi 62 – Vidakov 86/

Radnički Niš – Radnički Kragujevac 1:1 (1:0)

/Šestjuk 41 – Buhta 90+4/

Nedelja

20.00 (25.0) Zemun (13.0) Crvena zvezda (1.07)

21.00 (1.70) IMT (3.50) Mladost Lučani (5.50)

Ponedeljak

19.00 (1.67) Partizan (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.00)

***Kvote su podložne promenama