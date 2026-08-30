Džeko igra meč u Bundesligi posle 5.736 dana

Veliko je uzbuđenje među navijačima ekipe iz Rura zbog povratka u elitni rang. Isto važi i za Džeka koji je igrao za reprezentaciju BiH na Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi. Razmišljao je šta da radi, da li da okači kopačke o klin, ali presekao je i rešio da nastavi da igra. Barem još godinu dana, koliko je produžio ugovor na nagovor trenera Mirona Muslića.

"Jednostavno sam želeo da nastavim da igram fudbal. Osećam da još mogu da pružim nešto ovom klubu", kaže Džeko.

17.30: (2,25) Augzburg (3,45) Šalke (3,15)

Protekle sezone njegovi golovi su pomogli Šalkeu da se izdigne iznad rivala. Postigao ih je šest na 11 utakmica, ali veruje da će u ovoj biti daleko bolji.

Jasno je i zbog čega je Džeko uzbuđen - od njegovog poslednjeg meča u Bundesligi prošlo je tačno 5.736 dana, dakle više od 15,5 godina! Bilo je to 18. decembra 2010. u dresu Volfzburga, kada je postigao gol protiv Hofenhajma u susretu koji se završio rezultatom 2:2.

"Vratili smo Šalke tamo gde mu je prirodno mesto, u Bundesligu. Taj povratak mečevima u Bundesligi sa Šalkeom posle toliko godina biće nešto posebno. Jedva čekam da počne meč sa Augzburgom", poručio je Edin.

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Prošlo je i tačno 1191 dan otkako je Šalke odigrao poslednji meč u Bundesligi. Trener Miron Muslić kaže da su svi jako uzbuđeni zbog povratka.

"Neverovatno je uzbuđenje u klubu, u timu, među stručnim osobljem. Uložili smo sve u proteklih 14 meseci da obezbedimo povratak Šalkea tamo gde mu je mesto. Počinje sezona u Bundesligi što znači da moramo da investiramo više i radimo još napornije. Sve je veće, moraćemo da operišemo na višem tehničkom kvalitetu, taktički, mentalno...Novajlije smo u ligi, ali smo Šalke, klub sa preko 220.000 članova koji stoje iza nas, igramo pred stalno rasprodatim stadionom. To će nam dati snagu, ne plašimo se da investiramo više u narednih deset meseci kako bi se ustalili u Bundesligi", kaže Muslić.

Na neki način, Šalke želi da uradi što je uspelo njihovom današnjem rivalu, Augzburgu. Oni se već 16 sezona zaredom takmiče u elitnom rangu.

"Oni su u ligi od 2011. godine, što znači da su imali kontinuitet i stabilnost u ovih 15 godina. To znači da su mnogo toga uradili dobro. Njihov stil igre ima mnogo veze sa trenerom Manuelom Baumom, koji je uspeo da stabilizuje ekipu. Prošle sezone su bili deveti i osmi po učinku kao domaćini. Ipak, verujem da možemo da napravimo nešto na ovom gostovanju", poručio je trener Šalkea.

I tradicija je uz Šalke, a ona kaže da u Bundesligi nije izgubio od Augzburga na poslednjih šest mečeva (dve pobede i četiri remija).

S druge strane, Manuel Baum je svestan da će na drugoj strani imati motivisanog protivnika.

"Vidi se ta euforija kod njih. I ja sam nekad bio u Šalkeu, poznajem klub. Biće to velika bitka, morali smo da se spremimo za tim koji igra sa mnogo energije. Boriće se žestoko, ovo im je povratnički meč u Bundesligi. Portrebni su nam navijači, da naprave buku i da nas poguraju ka pobedi", poručio je trener Augzburga.

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BUNDESLIGA – 1. KOLO

Petak

Bajern - Štutgart 5:1 (1:0)

/Upamekano 21, Olis 55, Vagnoman 57ag, Pavlović 82, Dijas 90+2 - Vagnoman 52/

Subota

Elverzberg - Bajer Leverkuzen 3:2 (2:0)

/Petkov 8, Kembel 9, Mokva 46 - Šik 77, Kofan 90+1/

Keln - Hofenhajm 3:2 (0:1)

/El Mala 51, Dalinga 72, 82 - Dagim 27, Kabak 67/

Majnc - Paderborn 0:0

RB Lajpcig - Borusija Menhengladbah 3:0 (1:0)

/Baku 25, Nusa 49, Rajc 66/

Union Berlin - Ajntraht Frankfurt 3:3 (1:2)

/Late Lat 3, Kverfeld 79, Skarke 90+3 - Ebnutalib 10, 11, 67/

Borusija Dortmund - Hamburger 2:0 (2:0)

/Girasi 9, Konstantelijas 45+1/

Nedelja

15.30: (1,90) Frajburg (3,50) Verder (4,10) MR

17.30: (2,25) Augzburg (3,45) Šalke (3,15) MR

***Kvote su podložne promenama/ MR - Mozzart Relax