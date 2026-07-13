Santos i zvanično u Junajtedu

Santos koji ima 22 godine, nije bio deo reprezentacije Brazila na Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi, a u Čelsi je stigao 2023. godine iz Vasko da Game. Protekle sezone u dresu londonskih Plavaca odigrao je 43 utakmice u svim takmičenjima. Santos je u poslednje tri godine slat i na pozajmice u Notingem Forest, odnosno u Strazbur.

Ono što je bilo najavljivano danima unazad, konačno je potvrđeno, vezista Čelsija Andrej Santos pojačaće Crvene đavole koji će posle dve sezone pauze ponovo zaigrati u Ligi šampiona.

Kako su preneli ostrvski mediji, Santos je potpisao ugovor pet godina s tim što će klub sa Old Traforda platiti 56.000.000 evra uz još 2.300.000 evra kroz potencijalne bonuse. Inače, ovaj transfer stiže u momentu kada je klub sa Teatra snova odustao od dovođenja njegovog sunarodnika, Brazilca Edersona. Iako to nije bilo zvanično potvrđeno, veruje se da fudbaler Atalante nije prošao drugi deo medicinskih pregleda, po povratku sa Mundijala.

Santos se s druge strane potpuno uklapa u novu politiku transfera na Old Trafordu, da se dovode mladi igrači iz Premijer lige koji su provereni i dokazani.

"Sve u vezi Mančester Junajteda je posebno. Neverovatan osećaj je potpisati za klub za koji su igrali neki od mojih najvećih idola. Kao vezista, zaista sam uzbuđen što ću učiti od Majkla Kerika, on je savršen trener da mi pomogne u sledećem koraku u karijeri i gurne me ka ostvarenju mojih snova. Svi su mi govorili koliko je klub ambiciozan i kakvo je ovde okruženje. Znam koliko je jak ovaj tim i ne mogu da dočekam da zajedno počnemo da se borimo za najveće trofeje", poručio je Santos po potpisivanju ugovora.