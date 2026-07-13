Junajtedovo prvo TOP pojačanje: Nije Ederson, već Juri Tilemans za 41.000.000 evra

A koji će biti i prilično jeftin. Ostrvski mediji su, čim je vest odjeknula, otkrili da 29-godišnji fudbaler u ugovoru sa Vilom ima izlaznu klauzulu u visini od “skromnih” 35.000.000 funti, odnosnoi 41.000.000 evra. U današnjem fudbalu, bar engleskom, više nego povoljna nagodba.

Junajtedova ponuda navodno je iznenadila i samog Tilemansa, ali je on odmah odgovorio da želi na Old Traford. Vila se ništa neće pitati ako Junajted aktivira klauzulu. Samo još da se Junajted dogovori sa Tilemansom oko plate. Pregovori su u poodmakloj fazi, mada još ne finalizirani.

Engleski velikan je još ranije navodno sve dogovorio sa Edersonom, Atalanta je trebalo da dobije 40.500.000 evra, plus 4.500.000 fiksno, ali je onda ste najednom stopirano. Prvo jer je Karlo Ančeloti zvao Edersona u tim Brazila za Mundijal, onda zato što na Teatru snova navodno nisu bili zadovoljni rezultatima pregleda. Možda zato što su već smislili nešto oko Tilemansa? A možda na kraju dođe i Ederson?

Tilemans ne bi trebalo da bude sporan, osim u slučaju da se ispostavi da je povreda na zagrevanju na utakmici Belgije protiv Španije – zbog koje je propustio taj meč – ozbiljnija nego što se mislilo.

Junajted svakako mora da požuri sa vezistima. Kazemiro je otišao, Manuel Ugarte povredio ligament kolena u porazu od Španije. Zato su hteli i Eliota Andersona iz Notingem Foresta, ali su odustali kad se u priču uključio Mančester Siti i dao mu 135.000.000 evra. Merkali su i Mateusa Fernandeša, ali Vest Hemu se žurilo i Totenhem ga je uzeo za 99.000.000 evra.

Otud Tilemans. Mogao bi da se ispostavi kao bingo s obzirom na cenu. Pod uslovom da se Junajted ovde ne zaustavi.