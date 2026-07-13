Junajtedovo prvo TOP pojačanje: Nije Ederson, već Juri Tilemans za 41.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 12:27
Kad već nisu mogli do Eliota Andersona i Mateusa Fernandeša...
Majkl Kerik se dobrim rezultatima izborio za ostanak na klupi kluba sa Old Traforda i jasno poručio upravi da su mu pojačanja neophodna prvenstveno za vezni red. I izgleda da je konačno dobio prvo top pojačanje, jer navodno dogovoreni Andrej Santos to ipak nije, uprkos ceni od 60.000.000 evra koliko će Mančester junajted da plati Čelsiju za 22-godišnjeg vezistu koji ni u Londonu nije bio prvi pik u startnih 11.
Pominjalo se zato Atalantin Ederson, ali od njega se izgleda odustalo, jer se Junajted, javlja dobro obavešteni Atletik, opredelio za čini se najsigurniju varijantu – Jurije Tilemansa. Koji je bio zakucan u prvoj postavi Aston Vile kad god je bio zdrav i koji iza sebe ima odličan Mundijal u dresu Belgije.
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A koji će biti i prilično jeftin. Ostrvski mediji su, čim je vest odjeknula, otkrili da 29-godišnji fudbaler u ugovoru sa Vilom ima izlaznu klauzulu u visini od “skromnih” 35.000.000 funti, odnosnoi 41.000.000 evra. U današnjem fudbalu, bar engleskom, više nego povoljna nagodba.
Junajtedova ponuda navodno je iznenadila i samog Tilemansa, ali je on odmah odgovorio da želi na Old Traford. Vila se ništa neće pitati ako Junajted aktivira klauzulu. Samo još da se Junajted dogovori sa Tilemansom oko plate. Pregovori su u poodmakloj fazi, mada još ne finalizirani.
Engleski velikan je još ranije navodno sve dogovorio sa Edersonom, Atalanta je trebalo da dobije 40.500.000 evra, plus 4.500.000 fiksno, ali je onda ste najednom stopirano. Prvo jer je Karlo Ančeloti zvao Edersona u tim Brazila za Mundijal, onda zato što na Teatru snova navodno nisu bili zadovoljni rezultatima pregleda. Možda zato što su već smislili nešto oko Tilemansa? A možda na kraju dođe i Ederson?
Tilemans ne bi trebalo da bude sporan, osim u slučaju da se ispostavi da je povreda na zagrevanju na utakmici Belgije protiv Španije – zbog koje je propustio taj meč – ozbiljnija nego što se mislilo.
Junajted svakako mora da požuri sa vezistima. Kazemiro je otišao, Manuel Ugarte povredio ligament kolena u porazu od Španije. Zato su hteli i Eliota Andersona iz Notingem Foresta, ali su odustali kad se u priču uključio Mančester Siti i dao mu 135.000.000 evra. Merkali su i Mateusa Fernandeša, ali Vest Hemu se žurilo i Totenhem ga je uzeo za 99.000.000 evra.
Otud Tilemans. Mogao bi da se ispostavi kao bingo s obzirom na cenu. Pod uslovom da se Junajted ovde ne zaustavi.