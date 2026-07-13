Vredi li i dalje te pare? Džejmsu 3.000.000 dolara za narednu sezonu u Efesu
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 13:29
Najbolji strelac u istoriji Evrolige imao je ponude i iz najjače lige na svetu, ali ne ovako unosne
Anadolu Efes je iskoristio finansijsko rasulo Monaka i bekovsku liniju pojačao uigranim tandemom Majk Džejms – Metju Strazel. Dugo se spekulisalo o tome gde će najbolji poenter Evrolige nastaviti karijeru, a sada kada se zna da je to Efes, pojavile su se informacije o njegovoj zaradi. Kako javlja Basket Njuz, Džejms će u timu iz Istanbula zaraditi 3.000.000 dolara.
Time bi trebalo da je završena Džejmsova letnja saga. U jednom momentu činilo se da je sve završeno sa Barselonom, ali na iznenađenje svih, pa i samog Džejmsa, taj transfer je propao. Pričalo se i o prelasku u Dubai, ali na kraju se plejmejker odlučio za plavi deo Istanbula. Zainteresovanih timova za njega bilo je i preko okeana, ali finansijski nije mogao da prođe bolje od veteranskog minimum NBA lige.
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Džejms – koji će u avgustu proslaviti 36. rođendan – u sezoni za nama prošao je kroz potpuni rolerkoster. Mada nije igrač kakav je bio i dalje je više nego koristan: postizao je 16,4 poena i imao 6,4 asistencije u 39 odigranih evroligaških utakmica. Uprkos lošem finansijskom stanju tima iz Kneževine, košarkaški Monaka su uspeli da ostanu na poziciji koja ih je vodila u plej-in, gde su izbacili Barselonu, ali ih kasnije u plej-ofu sačekao Olimpijakos i eliminisao sa 3-0.
Drame u Monaku nije nedostajalo ni u francuskom prvenstvu, gde se već da u timu, nakon što se sezone privede kraju, neće ostati niko. Plate su kasnile, a Džejms je zbog neisplaćene zarade odbio da igra u plej-ofu sve do poslednje utakmice. Utakmica finala u kojoj je Monako pobedio ekipu Pariza i zaključio finalnu seriju rezultatom 3-2, bila je i poslednja za plejmejkera u crvenom dresu.
U Efes je Džejms stigao kao zamena za Šejna Larkina koji je pojačao gradskog rivala, Fenerbahče. Pored njega, u istanbulsku ekipu stigli su još Bruno Fernando, Metju Strazel i Dario Šarić. Sa druge strane, otišli su Vensan Poarije, Nik Vajler Bab, Rolands Šmits, Sejben Li, Kole Svajnder i Šehmus Hazer, uz ranije pomenutog Larkina.