Vredi li i dalje te pare? Džejmsu 3.000.000 dolara za narednu sezonu u Efesu

Džejms – koji će u avgustu proslaviti 36. rođendan – u sezoni za nama prošao je kroz potpuni rolerkoster. Mada nije igrač kakav je bio i dalje je više nego koristan: postizao je 16,4 poena i imao 6,4 asistencije u 39 odigranih evroligaških utakmica. Uprkos lošem finansijskom stanju tima iz Kneževine, košarkaški Monaka su uspeli da ostanu na poziciji koja ih je vodila u plej-in, gde su izbacili Barselonu, ali ih kasnije u plej-ofu sačekao Olimpijakos i eliminisao sa 3-0.

Drame u Monaku nije nedostajalo ni u francuskom prvenstvu, gde se već da u timu, nakon što se sezone privede kraju, neće ostati niko. Plate su kasnile, a Džejms je zbog neisplaćene zarade odbio da igra u plej-ofu sve do poslednje utakmice. Utakmica finala u kojoj je Monako pobedio ekipu Pariza i zaključio finalnu seriju rezultatom 3-2, bila je i poslednja za plejmejkera u crvenom dresu.

U Efes je Džejms stigao kao zamena za Šejna Larkina koji je pojačao gradskog rivala, Fenerbahče. Pored njega, u istanbulsku ekipu stigli su još Bruno Fernando, Metju Strazel i Dario Šarić. Sa druge strane, otišli su Vensan Poarije, Nik Vajler Bab, Rolands Šmits, Sejben Li, Kole Svajnder i Šehmus Hazer, uz ranije pomenutog Larkina.