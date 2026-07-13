BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

BREIDABLIK - KEFLAVIK (tip 1, kvota 1,60) - početak 21.15

Utakmica 14. kola prvenstva Islanda. Breidablik je u prilici da pobedom smanji zaostatak za trećeplasiranim Framom na svega pet bodova. Keflavik je na šestom mestu sa 16. Domaćin želi da upiše treću uzastopnu pobedu u kupu i prvenstvu.

JURGORDEN - HALMŠTAD (tip 1, kvota 1,22) - početak 19.00

U 12. kolu Alsvenskan imamo okršaj između domaće ekipe koja je u samoj sredini tabele i halmštada koji je očajan od početka sezone i na dnu je sa samo šest osvojenih bodova. Jurgorden bi pobedom mogao i do četvrte pozicije.

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HONKA - HJS AKATEMIA (tip 1, kvota 1,20) - početak 17.30

U četvrtom rangu Finske imamo duel vodeće Honke i četvrtoplasirane HJS Akatemije. Honka je nezadrživa, od početka sezone ima skor od devet pobeda i dva remija i veliki je favorit da osvoji sva tri boda.

ARSENAL TULA - TEKSTILŠČIK (tip 1, kvota 1,53) - početak 18.30

Na startu sezone FNL ligi Rusije Arsenal je domaćin Tekstilščiku iz Ivanova. Reklo bi se da domaćin ima bolje izglede da sezonu započne uspešno, naročito jer je gost ekipa koja je tek ušla u ovaj rang takmičenja.

ZENIT - DINAMO MAHAČKALA (tip 1, kvota 1,40) - početak 16.00

Posle ubedljive pobede u prijateljskom susretu sa Crvenom zvezdom (3:1), fudbalere Zenita očekuje nova provera, Dinamo iz Mahačkale. U svakom slučaju, odlična provera forme za obe ekipe pred start prvenstvene sezone za desetak dana.

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