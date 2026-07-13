Matić dočekao Akvilanija u Sasuolu i poručio: Zajedno napadamo Evropu

Dobrodošlicu mu je priredio nekadašnji reprezentativac Srbije, ubedljivo najiskusniji fudbaler Sasuola Nemanja Matić. Ovaj 37-godišnji vezista se na početku malo našalio sa pet godina starijim šefom.

“Važno je da imamo trenera koji može da pomogne nama mladim igračima”, nasmejao se Matić, pa nastavio:

“Trener definitivno zna fudbal, ima značajno iskustvo u ovoj igri. Želimo da uradimo sve što možemo za klub, da zajedno izborimo plasman u Evropu”.

23.55: (1,95) Amerika Mineiro (3,30) Londrina (3,80)

Sasuolo je prethodnu sezonu završio na 11. poziciji sa 49 bodova, 10 manje od sedmoplasirane Atalante koja će igrati u Ligi konferencije. Neroverdi su dosad učestvovali samo jednom na međunarodnoj sceni, u sezoni 2016/2017, kada su se domogli grupne faze Lige Evrope tako što su u plej-ofu savladali Crvenu zvezdu sa ukupnih 4:1. Tada su bili poslednji u grupi sa Atletik Bilbaom, Genkom i Rapidom iz Beča uz pet osvojenih bodova.