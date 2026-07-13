Matić dočekao Akvilanija u Sasuolu i poručio: Zajedno napadamo Evropu
Vreme čitanja: 1min | pon. 13.07.26. | 12:37
Italijanski prvoligaš je otpočeo pripreme za novu sezonu
Kreću italijanski klubovi polako u akciju, jedan po jedan otpočinju pripreme za novu sezonu. Mašinu je upalio i Sasuolo, pod palicom novog trenera Alberta Akvilanija, nekadašnjeg fudbalera Rome, Liverpula i Fjorentine.
Ovom 42-godišnjem Rimljaninu će Sasuolo biti prvi tim koji će trenirati u Seriji A. Dosad je vodio Pizu i Katancaro, a u Ređo Emiliji je nasledio Fabija Grosa.
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Dobrodošlicu mu je priredio nekadašnji reprezentativac Srbije, ubedljivo najiskusniji fudbaler Sasuola Nemanja Matić. Ovaj 37-godišnji vezista se na početku malo našalio sa pet godina starijim šefom.
“Važno je da imamo trenera koji može da pomogne nama mladim igračima”, nasmejao se Matić, pa nastavio:
“Trener definitivno zna fudbal, ima značajno iskustvo u ovoj igri. Želimo da uradimo sve što možemo za klub, da zajedno izborimo plasman u Evropu”.
23.55: (1,95) Amerika Mineiro (3,30) Londrina (3,80)
Sasuolo je prethodnu sezonu završio na 11. poziciji sa 49 bodova, 10 manje od sedmoplasirane Atalante koja će igrati u Ligi konferencije. Neroverdi su dosad učestvovali samo jednom na međunarodnoj sceni, u sezoni 2016/2017, kada su se domogli grupne faze Lige Evrope tako što su u plej-ofu savladali Crvenu zvezdu sa ukupnih 4:1. Tada su bili poslednji u grupi sa Atletik Bilbaom, Genkom i Rapidom iz Beča uz pet osvojenih bodova.
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