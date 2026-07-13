Zek, hvala na svemu: Ledej otišao iz Olimpije

Imali smo protekle nedelje i informacije iz Izraela o pregovorima Partizan Mozzart Beta sa Ledejem, kasnije i Hapoelom, koji je baš zapeo da ga dovede. Tamošnji Kanal 5 pisao je kako je sve teklo. Crno-beli su najpre ponudili početnih 4.500.000. Međutim, kako je Hapoel zagrizao za potpis Ledeja suma koju je Partizan Mozzart Bet ponudio skočila je za 700.000 (2.500.000 prva godina, odnosno 2.700.000 druga godina). Ipak, nije želeo tim iz Tel Aviva da mu ovo pojačanje isklizne iz ruku, pa je prema rečima pomenutog izvora digao ponudu na 3.000.000 dolara po sezoni.

Dok čekamo da vidimo šta će se desiti, Olimpija Milano se oprostila od povremenog reprezentativca Azerbejdžana na zvaničnom sajtu.

"Olimpija Milano želi sve najbolje Zeku Ledeju i zahvaljuje mu se za sezone provedene zajedno, koje su uključivale osvajanje istorijskog tripl krune. Ledej je bio važan i cenjen deo istorije kluba, a tokom tri godine u Milanu osvojio je šest trofeja i bio deo ekipe koja je 2021. godine igrala na Fajnal foru Evrolige. Pored rezultata, ostao je upamćen kao primer entuzijazma, liderstva i pozitivnog duha, osobina koje su u klubu posebno cenili", stoji u objavi.

Prošle sezone, Zek Ledej bio je najbolji strelac Olimpije iz Milana, tačnije imao je isti broj poena kao Armoni Bruks - još jedno nesuđeno pojačanje Partizan Mozzart Beta.

Beležio je 13,1 poen u proseku, uz 4,2 skoka, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu, za prosečan indeks korisnosti 15,1. Šutirao je i sjajnih 50% za tri poena.